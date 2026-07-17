Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile
Ciori pe câmp
Publicat17 iul. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS
Cu doar câteva săptămâni înainte de strângerea recoltelor, stoluri uriașe de ciori au pus stăpânire pe lanurile de floarea-soarelui și lasă în urmă pagube uriașe. Agricultorii spun că privesc neputincioși cum munca de un an dispare de la o zi la alta. Pe suprafețe atât de mari soluțiile nu sunt eficiente, iar păsările sunt imposibil de alungat.
Citește și
- 09:24Poluarea cu azot din agricultură costă UE până la 182 de miliarde de euro pe an
- 22:58Alertă pe piața imobiliară, după atacul informatic de la Cadastru. Cumpărătorii riscă să piardă sume importante, autoritățile nu le oferă lămuriri
- 20:17Uber preia grupul Delivery Hero pentru 14,8 miliarde de dolari. Ce se întâmplă cu Glovo România
- 18:08Atac cibernetic major asupra Ministerului Fondurilor Europene. Aplicația pentru achiziții private, blocată
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News