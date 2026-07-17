Visul casei lângă oraș, tot mai greu de împlinit. Prețul apartamentelor în Capitală ajunge și la 200.000 de euro

Publicat 17 iul. 2026, 14:47 Actualizat 17 iul. 2026, 14:51 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai mulți tineri renunță la gândul de a se muta în afara orașului, deși acolo locuințele sunt mai spațioase. Principalul motiv este timpul petrecut în trafic. Pentru familiile cu copii, naveta înseamnă treziri matinale, ore pierdute în fiecare zi pe drum și mai puțin timp petrecut împreună.

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