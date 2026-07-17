PNRR pe Energie: plăți de peste 142 de milioane de euro în 2026. Fonduri disponibile de 266 milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 17:23

Ministerul Energiei a raportat un avans semnificativ în atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu plăți de peste 142 de milioane de euro efectuate doar pe parcursul anului 2026.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ministerul energieipnrrplatifonduri