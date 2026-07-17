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Economie· 2 min citire
PNRR pe Energie: plăți de peste 142 de milioane de euro în 2026. Fonduri disponibile de 266 milioane de euro
PNRR
Ministerul Energiei a raportat un avans semnificativ în atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu plăți de peste 142 de milioane de euro efectuate doar pe parcursul anului 2026.
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