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Economie· 2 min citire

PNRR pe Energie: plăți de peste 142 de milioane de euro în 2026. Fonduri disponibile de 266 milioane de euro

PNRR

PNRR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 17:23

Ministerul Energiei a raportat un avans semnificativ în atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu plăți de peste 142 de milioane de euro efectuate doar pe parcursul anului 2026.

Suma totală decontată către beneficiari de la începutul programului a ajuns la aproximativ 355 de milioane de euro, vizând direct modernizarea sectorului energetic românesc.

Patru cereri de transfer în valoare de 3,8 milioane de euro

Doar în intervalul 13-17 iulie 2026, instituția a autorizat și achitat patru cereri de transfer în valoare totală de 3,8 milioane de euro.

Pe lângă sumele deja virate, Ministerul Energiei are în prezent în procesare 75 de cereri de transfer, care totalizează peste 129 de milioane de euro.

Oficialii instituției subliniază că nu există nicio cerere restantă aferentă anului 2024, fluxul de lucru fiind concentrat pe dosarele depuse în ultimii doi ani. De asemenea, beneficiarii mai pot solicita fonduri considerabile, existând o disponibilitate de aproximativ 266,03 milioane de euro pentru noi cereri de plată.

Situația dosarelor aflate în procesare

Anul 2025 înregistrează 31 de dosare aflate în analiză, totalizând 76,07 milioane de euro.

Anul 2026 cumulează 44 de dosare în procesare, cu o valoare de aproximativ 53,37 milioane de euro.

Pentru a eficientiza absorbția fondurilor, Ministerul Energiei a prelungit termenele de implementare a proiectelor până la limita maximă permisă de regulamentele europene.

Instituția a anunțat că toate vizitele de monitorizare pentru proiectele cu cereri de transfer finale se vor încheia până la finalul lunii iulie 2026. O noutate tehnică importantă pentru beneficiari este că autorizarea plăților finale se va putea efectua direct pe baza notificărilor de punere sub tensiune, moment în care investițiile sunt considerate oficial finalizate.

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