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Social· 2 min citire
Sindicatele acuză Guvernul că mimează dialogul social: noua lege a salarizării stârnește critici dure
Sindicatele amenință cu proteste de amploare
Federația COLUMNA‑SCOR, cea mai mare organizație sindicală reprezentativă din administrația publică și asistența socială, acuză Guvernul că mimează dialogul social în procesul de elaborare a noii legi a salarizării. Sindicatele vorbesc despre „consultări formale”, convocate în ultimul moment și limitate la doar o oră pentru fiecare familie ocupațională.
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