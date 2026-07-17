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Social· 2 min citire

Sindicatele acuză Guvernul că mimează dialogul social: noua lege a salarizării stârnește critici dure

Sindicatele amenință cu proteste de amploare

Sindicatele amenință cu proteste de amploare

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:52

Federația COLUMNA‑SCOR, cea mai mare organizație sindicală reprezentativă din administrația publică și asistența socială, acuză Guvernul că mimează dialogul social în procesul de elaborare a noii legi a salarizării. Sindicatele vorbesc despre „consultări formale”, convocate în ultimul moment și limitate la doar o oră pentru fiecare familie ocupațională.

Intr-un comunicat de presă, federația susține că o convocare a sindicatelor „de pe o zi pe alta” pentru discuții extrem de sumare, pe un act normativ cu impact asupra sute de mii de salariați, reprezintă o practică incompatibilă cu principiile dialogului social.

Un asemenea mod de lucru nu poate fi calificat drept consultare reală. Dimpotrivă, el denotă lipsă de respect și lipsa unei intenții autentice de a purta un dialog efectiv (...) Nu poți pretinde că dorești punctul de vedere al organizațiilor sindicale atunci când transmiți invitațiile în ultimul moment și acorzi doar o oră pentru analizarea și dezbaterea unor măsuri cu impact asupra a sute de mii de salariați. O astfel de abordare exclude, în mod obiectiv, posibilitatea formulării unor observații temeinice și a unei dezbateri reale, arată federația sindicală.

Critici privind lipsa de timp și de transparență

COLUMNA‑SCOR afirmă că actuala practică reduce consultarea la o obligație birocratică, lipsită de substanță. În loc să fie un mecanism prin care soluțiile sunt îmbunătățite prin contribuția organizațiilor, dialogul este tratat ca o etapă de parcurs rapid, indiferent de opiniile exprimate.

Federația consideră că acest mod de acțiune reprezintă o lipsă de respect față de mișcarea sindicală și, implicit, față de salariații pe care îi reprezintă.

Solicitarea sindicatelor către Guvern

Organizația cere Guvernului să renunțe la aceste practici și să organizeze consultări reale, bazate pe transparență, bună‑credință și respect reciproc, astfel încât dialogul social să devină un proces autentic de participare la decizie.

În caz contrar, avertizează federația, Executivul își asumă responsabilitatea pentru compromiterea dialogului social într-un moment în care România are nevoie de stabilitate, cooperare și respectarea principiilor statului de drept.

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