Sindicatele acuză Guvernul că mimează dialogul social: noua lege a salarizării stârnește critici dure

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:52

Federația COLUMNA‑SCOR, cea mai mare organizație sindicală reprezentativă din administrația publică și asistența socială, acuză Guvernul că mimează dialogul social în procesul de elaborare a noii legi a salarizării. Sindicatele vorbesc despre „consultări formale”, convocate în ultimul moment și limitate la doar o oră pentru fiecare familie ocupațională.

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