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Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Ce s-a schimbat față de prima variantă

Noul proiect al legii salarizării

Noul proiect al legii salarizării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iul. 2026, 17:18
SursăRealitate Plus

Ministerul Muncii a scos de la sertar proiectul legii salarizării! Potrivit documentului, statul alocă 12 miliarde de lei pentru majorările salariale, dar sunt în continuare tăieri! Sporurile sunt limitate la maxim 20%, iar sindicatele acuză că forma legii limitează numărul persoanelor care beneficiază de sporuri. Legea aduce însă creșteri pentru demnitari - majorarea salariilor e eșalonată pe patru ani, iar sporul pentru fonduri europene se va acorda pentru mai multe categorii, potrivit Realitatea Plus.

Suma alocată majorărilor a fost majorată

Noua variantă a legii salarizării a fost modificată în urma consultărilor dintre Ministerul Muncii și sindicate, după ce prima formă a proiectului a stârnit numeroase nemulțumiri. Față de vechea variantă, suma alocată majorărilor salariale crește la 12 miliarde de lei, față de 8 miliarde anterior, însă sindicatele spun că fondurile rămân insuficiente.

Reguli pentru sporuri și limitări

Sporurile rămân plafonate la maximum 20%. În sistemul sanitar se introduce un spor pentru turele de weekend, între 10% și 20%. Sporul pentru condiții deosebit de periculoase va putea fi acordat doar pentru cel mult 10% dintre angajații unei instituții. Valoarea de referință pentru calculul salariilor rămâne 4.100 de lei în 2027, urmând să fie ajustată ulterior prin hotărâri de Guvern.

Categorii vizate și nemulțumirile din sistem

Sporul pentru gestionarea fondurilor europene va fi extins către mai multe categorii de personal, inclusiv angajați din Parlament, în cuantum de până la 40%. Demnitarii vor primi majorări salariale eșalonate pe patru ani. Reprezentanții din educație afirmă că problemele lor nu au fost rezolvate, iar creșterea medie estimată ar fi de doar 120 de lei brut.

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