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Social· 1 min citire
Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Ce s-a schimbat față de prima variantă
Noul proiect al legii salarizării
Publicat17 iul. 2026, 17:18
SursăRealitate Plus
Ministerul Muncii a scos de la sertar proiectul legii salarizării! Potrivit documentului, statul alocă 12 miliarde de lei pentru majorările salariale, dar sunt în continuare tăieri! Sporurile sunt limitate la maxim 20%, iar sindicatele acuză că forma legii limitează numărul persoanelor care beneficiază de sporuri. Legea aduce însă creșteri pentru demnitari - majorarea salariilor e eșalonată pe patru ani, iar sporul pentru fonduri europene se va acorda pentru mai multe categorii, potrivit Realitatea Plus.
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