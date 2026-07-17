Cea mai mică garsonieră din România a fost scoasă la vânzare. Are doar 3,59 metri pătrați, iar prețul e pe măsură

Publicat 17 iul. 2026, 17:21 Actualizat 17 iul. 2026, 17:28

Piața imobiliară din București continuă să scoată la iveală oferte greu de imaginat. De această dată, în atenția internauților a ajuns o locuință cu o suprafață de numai 3,59 metri pătrați, pusă în vânzare pentru 7.000 de euro. Imaginile publicate pe TikTok s-au răspândit rapid pe internet, iar dimensiunile spațiului au atras imediat privirile.

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