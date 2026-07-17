Cea mai mică garsonieră din România a fost scoasă la vânzare. Are doar 3,59 metri pătrați, iar prețul e pe măsură

Piața imobiliară din București continuă să scoată la iveală oferte greu de imaginat. De această dată, în atenția internauților a ajuns o locuință cu o suprafață de numai 3,59 metri pătrați, pusă în vânzare pentru 7.000 de euro. Imaginile publicate pe TikTok s-au răspândit rapid pe internet, iar dimensiunile spațiului au atras imediat privirile.
Garsoniera este situată pe strada Vasile Lascăr, în apropierea stației de metrou Universitate, iar proprietatea este prezentată drept una dintre cele mai mici locuințe scoase la vânzare în Capitală.
Ce oferă garsoniera de 3,59 metri pătrați
Chiar dacă spațiul este extrem de redus, în interior au fost amenajate câteva dotări de bază.
Locuința dispune de:
un pat supraetajat;
un dulap de mici dimensiuni;
instalație de apă curentă;
racord la energie electrică.
Imaginile din videoclip arată însă că încăperea se află într-o stare avansată de degradare. Pe pereți și pe tavan sunt vizibile urme de infiltrații și mucegai, iar finisajele prezintă semne evidente de uzură.
Baia lipsește complet
Unul dintre cele mai surprinzătoare detalii este faptul că garsoniera nu are baie proprie.
Potrivit prezentării din videoclip, viitorul proprietar ar urma să folosească toaleta aflată la subsolul clădirii, unde se ajunge pe scări. Și acel spațiu apare într-o stare precară.
În plus, locuința nu beneficiază nici de o bucătărie funcțională, ceea ce reduce și mai mult confortul oferit.
7.000 de euro pentru mai puțin de patru metri pătrați
Prețul cerut pentru această proprietate este de 7.000 de euro.
Oferta a alimentat numeroase discuții, mulți considerând că suma este prea mare în raport cu suprafața și condițiile în care se află locuința.
În ultimii ani, pe fondul scumpirilor de pe piața imobiliară din București, au apărut tot mai multe spații de dimensiuni foarte mici transformate în locuințe și scoase la vânzare, însă acest anunț a atras atenția tocmai prin dimensiunile sale neobișnuite.
Comentariile nu au întârziat să apară
Videoclipul publicat pe TikTok a strâns rapid mii de vizualizări, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de glume și ironii.
Unul dintre cele mai apreciate comentarii spune:
„Nici să mori nu ai loc în așa garsonieră”
Alți utilizatori au comparat spațiul cu o debara sau cu o magazie și au spus că le este greu să își imagineze cum ar putea cineva să locuiască permanent într-o încăpere atât de mică.
Au existat însă și persoane care au remarcat că poziționarea ultracentrală, în apropierea stației de metrou Universitate, ar putea explica, măcar parțial, prețul solicitat.
Astfel de anunțuri apar tot mai des
Locuințele atipice ajung frecvent în centrul atenției pe internet, mai ales în contextul în care prețurile apartamentelor din marile orașe au crescut constant.
Foste camere de serviciu, spații foarte mici transformate în garsoniere sau proprietăți amenajate în condiții neobișnuite ajung deseori să fie intens distribuite în mediul online.
În cazul acestei locuințe din București, suprafața de doar 3,59 metri pătrați, lipsa unei băi proprii și prețul de 7.000 de euro au fost suficiente pentru ca anunțul să devină unul dintre cele mai comentate de pe rețelele sociale.