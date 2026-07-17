Noua Lege a Salarizării, lovitură pentru angajații din Sănătate: Se introduce „garda la domiciliu”, plătită cu 40%, dar 30% dintre angajați pierd complet sporurile

Negocierile pe marginea noii legi a salarizării unitare au intrat într-o fază de alertă maximă. Ministerul Muncii a transmis oficial draftul de proiect către partenerii sociali cu doar o oră în urmă, documentul oficial dezvăluind modificări drastice aduse grilelor de calcul și sistemului de sporuri.
Pentru a închide textul, Ministerul Muncii a programat consultări de urgență în format maraton, care se vor desfășura inclusiv sâmbătă și duminică, scopul fiind parcurgerea întregului act normativ alături de sindicate. Cele mai dure măsuri vizează direct sistemul medical, unde se plafonează masiv acordarea sporurilor, lăsând aproape o treime din personal fără niciun fel de bonus financiar.
Lovitură pentru medici: Apare „garda la domiciliu” de 40%
O schimbare majoră adusă prin noul proiect legislativ vizează modul în care va fi asigurată asistența medicală de urgență în afara orelor de program. Se introduce oficial conceptul de gardă la domiciliu (chemări de la domiciliu).
Conform textului, medicii nominalizați să asigure această permanență vor fi salarizați pe perioada gărzii de acasă cu doar 40% din tariful orar aferent salariului lor de bază, calculat strict pentru numărul de ore în care sunt repartizați să asigure acest serviciu.
30% dintre salariați rămân fără niciun spor. Cum se împart noile procente
Deși noua formă de proiect promite că nu vor mai exista pierderi de venituri la fel de mari ca în variantele precedente, Executivul a impus o limitare drastică a numărului de sporuri acordate pe fiecare categorie în parte. Din calculele sindicatelor, aproximativ 30% din totalul salariaților nu vor mai beneficia de absolut niciun spor.
În plus, proiectul stabilește cote procentuale fixe din numărul de personal care pot primi aceste bonusuri, fapt ce creează o stare profundă de incertitudine și tensiune în spitale, nefiind clar criteriul după care managementul va selecta beneficiarii.
Noua grilă a sporurilor de condiții în Sănătate și Asistență Medico-Socială:
Bonusuri majorate pentru aleși: Primarii primesc spor de 40% pentru fonduri europene
În timp ce în Sănătate se aplică tăieri și plafonări stricte, draftul legii vine cu vești excelente pentru demnitari, parlamentari și aleșii locali. Proiectul prevede un spor mai mare pentru gestionarea fondurilor europene acordat acestor categorii.
Conform textului proaspăt primit de sindicate, sporul pe fonduri europene pentru primari a fost stabilit la 40%, o măsură care va ridica semnificativ veniturile edililor, în contrast puternic cu măsurile de austeritate aplicate personalului din spitale.