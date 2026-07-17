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Social· 2 min citire
Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare. Acum îl caută poliția
Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare.
Criza locurilor de parcare din București îi determină pe unii șoferi să recurgă la soluții care depășesc limitele legii. Un bărbat a decis să-și creeze propriul acces către trotuar, modificând unul dintre stâlpișorii montați de autorități pentru a împiedica parcarea autoturismelor.
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