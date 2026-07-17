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Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare. Acum îl caută poliția

Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare.

Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare.

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 16:23

Criza locurilor de parcare din București îi determină pe unii șoferi să recurgă la soluții care depășesc limitele legii. Un bărbat a decis să-și creeze propriul acces către trotuar, modificând unul dintre stâlpișorii montați de autorități pentru a împiedica parcarea autoturismelor.

Planul său nu a rămas însă secret. Un trecător a observat improvizația, a filmat-o și a publicat imaginile pe rețelele de socializare, iar cazul a ajuns rapid în atenția autorităților.

A transformat un stâlpișor într-o poartă pentru mașină

Incidentul s-a petrecut pe strada Mihai Eminescu din Capitală, unde un șofer a găsit o metodă neobișnuită de a ajunge cu mașina pe trotuar.

Potrivit imaginilor devenite virale, acesta a tăiat unul dintre stâlpișorii metalici instalați de municipalitate și i-a montat o balama, astfel încât să îl poată rabata ori de câte ori dorea să intre cu autoturismul pe trotuar și să parcheze.

La prima vedere, modificarea era greu de observat, însă filmarea realizată de un trecător a scos la iveală întreaga improvizație.

Polițiștii l-au găsit parcat chiar pe trecerea de pietoni

După apariția imaginilor în mediul online, polițiștii locali au mers în zonă pentru verificări.

Șoferul a fost găsit cu autoturismul parcat neregulamentar, de această dată chiar pe o trecere pentru pietoni.

Pe lângă sancțiunea pentru parcarea ilegală, acesta va suporta și costurile provocate prin modificarea mobilierului stradal.

„Administrația Străzilor a înlocuit deja stâlpișorul afectat, urmând să facă plângere la Poliția Națională pentru distrugerea mobilierului stradal și pentru recuperarea prejudiciului”, a transmis Primăria Capitalei.

Nu este un caz izolat în București

Autoritățile au instalat în ultimii ani stâlpișori în mai multe zone ale Capitalei pentru a împiedica șoferii să urce cu mașinile pe trotuare și să ocupe spațiul destinat pietonilor.

Totuși, în numeroase locuri aceste sisteme de protecție au fost distruse sau smulse din asfalt. Situații similare pot fi observate în Cartierul Armenesc și pe strada Popa Nan, unde o parte dintre stâlpișorii montați de municipalitate au fost deteriorați sau îndepărtați.

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