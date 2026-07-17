Trucul cu un stâlpișor prin care un bucureștean și-a făcut loc de parcare. Acum îl caută poliția

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 16:23

Criza locurilor de parcare din București îi determină pe unii șoferi să recurgă la soluții care depășesc limitele legii. Un bărbat a decis să-și creeze propriul acces către trotuar, modificând unul dintre stâlpișorii montați de autorități pentru a împiedica parcarea autoturismelor.

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