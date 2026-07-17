Noua Lege a Salarizării, lovitură pentru angajații din Sănătate: Se introduce „garda la domiciliu”, plătită cu 40%, dar 30% dintre angajați pierd complet sporurile

Publicat 17 iul. 2026, 16:10 Actualizat 17 iul. 2026, 16:11 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pe marginea noii legi a salarizării unitare au intrat într-o fază de alertă maximă. Ministerul Muncii a transmis oficial draftul de proiect către partenerii sociali cu doar o oră în urmă, documentul oficial dezvăluind modificări drastice aduse grilelor de calcul și sistemului de sporuri.

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