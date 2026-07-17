Buzoianu, controale pe litoral: 23 de terase riscă rezilierea contractelor pentru încălcarea legii plajelor

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, în urma unei vizite de lucru pe litoral, că numărul teraselor care încalcă legislația a scăzut semnificativ.
Dacă în anii precedenți peste 100 de operatori erau depistați cu nereguli în plin sezon, anul acesta au fost identificate doar 23 de cazuri, dintre care șase în stațiunea Mamaia și restul în municipiul Constanța.
Deși numărul controalelor a crescut serios față de anul trecut, rezultatele arată o conformare mult mai mare a agenților economici. Buzoinau a amintit că, în sezonul estival anterior, aproximativ o treime dintre operatori aveau construcții ilegale pe nisip.
Situația actuală confirmă, potrivit ministrei Mediului, că măsurile stricte și trasarea unei linii roșii au dat rezultate, iar operatorii sunt mult mai atenți la legislație.
Risc de reziliere a contractelor
Cele 23 de terase descoperite cu nereguli au fost deja raportate către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), instituție care, la rândul ei, a sesizat primăriile. Operatorii au primit notificări oficiale pentru a desființa structurile ilegale și a elibera spațiul. Dacă aceștia nu se conformează în termen de cinci zile de la primirea notificării finale, autoritățile vor aplica sancțiuni drastice.
Măsura imediată prevăzută în astfel de situații este rezilierea contractului de închiriere pentru sectorul respectiv de plajă. Diana Buzoianu și-a exprimat speranța că notificările vor fi suficiente și că ultimii agenți economici aflați în afara legii vor reveni asupra deciziilor înainte de a pierde dreptul de operare.
„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival, vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în momentul de faţă, care este situaţia raportată la ceea ce era anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că dacă anul trecut, de exemplu, aproximativ o treime din operatori sub o formă sau alta încălcau prevederile cu privire la construcţiile care erau ilegale pe plajele din România, în momentul de faţă avem doar 23 de cazuri descoperite, deşi numărul controalelor a crescut chiar serios faţă de anul anterior, ceea ce înseamnă că vedem deja că operatorii sunt mult mai atenţi la legislaţie, respectă într-un număr mult mai mare legislaţia”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.
Spațiu obligatoriu pentru cearșafuri
Verificările din teren au urmărit nu doar legalitatea construcțiilor, ci și respectarea drepturilor turiștilor de rând și a normelor de mediu. Conform normelor în vigoare, operatorii privați sunt obligați să lase 30% din suprafața închiriată neamenajată, fiind destinată exclusiv publicului care dorește să folosească prosoape sau cearșafuri.
O altă cerință importantă vizează protejarea mediului prin utilizarea materialelor naturale în detrimentul celor sintetice. Autoritățile solicită eliminarea plasticului și amenajarea teraselor cu stuf, lemn sau alte elemente ecologice. Pe porțiunile vizitate vineri de echipa ministerului, s-a constatat că 80% din suprafața de plajă închiriată respecta în totalitate aceste prevederi.