Primarii și șefii de Consilii Județene ar putea primi spor aproape dublu. Ce prevede noua lege a salarizării

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri varianta actualizată a noii legi a salarizării, iar una dintre modificările importante vizează aleșii locali implicați în proiecte finanțate din fonduri europene. Documentul prevede majorarea sporului acordat primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene, de la maximum 20% la maximum 40% din indemnizația lunară.
Modificarea apare în articolul 15 al proiectului și se aplică persoanelor care implementează proiecte finanțate din fonduri europene rambursabile sau nerambursabile, precum și din fonduri externe rambursabile ori nerambursabile, în limita bugetului aprobat pentru această destinație.
Sporul pentru proiectele europene se dublează
Noua formă a proiectului stabilește că președinții și vicepreședinții consiliilor județene, precum și primarii și viceprimarii unităților administrativ-teritoriale pot beneficia de un spor de până la 40% din indemnizația lunară dacă sunt implicați în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
În varianta anterioară, acest spor era limitat la maximum 20%.
În ceea ce privește personalul din instituțiile publice care lucrează la astfel de proiecte, plafonul maxim al sporului rămâne de până la 40% din salariul de bază, nivel prevăzut și în proiectul prezentat de minister în luna mai.
Cum va fi acordat sporul
Potrivit proiectului de lege, sporul nu va fi acordat automat, ci va fi calculat în funcție de timpul efectiv alocat activităților din cadrul fiecărui proiect și de progresul tehnic și financiar raportat.
Pentru fiecare proiect finanțat, conducătorul instituției sau autorității publice va desemna, prin act administrativ, persoanele care vor face parte din echipa de implementare.
Numărul maxim al membrilor unei echipe de proiect va fi stabilit în funcție de prevederile contractului, acordului sau ordinului de finanțare încheiat cu autoritatea finanțatoare.
De asemenea, sporul va putea fi acordat doar pe perioada implementării proiectului, astfel cum aceasta este prevăzută în documentele de finanțare, responsabilitatea revenind ordonatorului de credite în cadrul căruia funcționează echipa de proiect.
Pot fi angajați și salariați în afara organigramei
Proiectul de lege prevede și posibilitatea ca instituțiile și autoritățile publice să angajeze personal pe perioadă determinată, în afara organigramei, exclusiv pentru desfășurarea activităților din cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
Ocuparea acestor posturi se va face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizia ordonatorului principal de credite.
Procedura trebuie să respecte principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.
Legea salarizării, discutată la Palatul Cotroceni
Varianta actualizată a proiectului a fost analizată vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei întâlniri la care au participat reprezentanții partidelor politice și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, potrivit Administrației Prezidențiale.
La finalul întâlnirii, ministrul interimar al Muncii a declarat că proiectul noii legi a salarizării poate ajunge la o valoare maximă de 7,3% din PIB și la o masă salarială de 12,1 miliarde de lei.