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Avioane și elicoptere militare au împânzit cerul Bucureștiului. Ce urmează în acest weekend

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 18:25

Locuitorii Capitalei care au observat în ultimele zile avioane și elicoptere militare survolând orașul nu au motive de îngrijorare. Aparatele de zbor participă la o serie de antrenamente organizate înaintea ceremoniei dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Evenimentul este programat să aibă loc duminică, 19 iulie, începând cu ora 10:00, la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor, unde vor fi prezente mai multe aeronave militare și civile aparținând unor instituții din România și din străinătate.

Cine participă la ceremonia din Piața Aviatorilor

Programul pregătit pentru Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene va reuni aeronave din cadrul Forțelor Aeriene Române, alături de aparate de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Aeroclubului României.

La ceremonie vor lua parte și aeronave ale Forțelor Aeriene Italiene.

Antrenamentele continuă și sâmbătă

Survolurile observate în aceste zile fac parte din pregătirile pentru ceremonia de duminică și vor continua inclusiv sâmbătă, 18 iulie.

Potrivit organizatorilor, toate zborurile sunt efectuate cu respectarea reglementărilor aeronautice în vigoare și a măsurilor de siguranță, astfel încât impactul asupra locuitorilor Capitalei să fie cât mai redus.

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