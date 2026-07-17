Avioane și elicoptere militare au împânzit cerul Bucureștiului. Ce urmează în acest weekend

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 18:25

Locuitorii Capitalei care au observat în ultimele zile avioane și elicoptere militare survolând orașul nu au motive de îngrijorare. Aparatele de zbor participă la o serie de antrenamente organizate înaintea ceremoniei dedicate Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

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