Funcția din aplicațiile de ride-sharing care te poate salva dintr-o situație periculoasă. Puțini pasageri știu că există

Tot mai multe incidente petrecute în timpul curselor comandate prin aplicațiile de ride-sharing ajung în atenția poliției. Conflictele dintre șoferi și pasageri pot escalada rapid, iar în unele cazuri s-au transformat în agresiuni, amenințări sau distrugeri de bunuri. În astfel de momente, puțini utilizatori știu că aplicațiile pun la dispoziție funcții speciale de siguranță care pot fi folosite chiar în timpul cursei.
Printre cele mai importante se numără butonul de urgență pentru apelarea rapidă a serviciului 112 și posibilitatea de a partaja traseul în timp real cu o persoană de încredere. Aceste opțiuni sunt disponibile în marile aplicații de ride-sharing și au fost introduse tocmai pentru situațiile în care pasagerii sau șoferii se simt în pericol.
Tot mai multe conflicte în timpul curselor
În ultimele luni au fost raportate mai multe incidente grave în timpul curselor de ride-sharing.
Într-un caz petrecut în București, doi bărbați au fost duși la audieri după ce ar fi amenințat un șofer și i-ar fi cerut 3.500 de lei. Potrivit anchetatorilor, cei doi ar fi provocat și distrugeri în autoturism pe durata cursei.
Un alt incident, tot din Capitală, s-a încheiat cu un pasager transportat la spital. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care acesta este lovit cu pumnul și cade la pământ în urma unui conflict cu șoferul.
Conform informațiilor apărute ulterior, scandalul ar fi izbucnit după ce pasagerul, aflat sub influența alcoolului și având un comportament agresiv, ar fi spart parbrizul mașinii cu telefonul mobil.
„Anumite stări conflictuale au degenerat în fapte de natură penală, infracțiuni precum lovirea sau alte violențe, amenințarea, distrugerea ori alte fapte. Este important de înțeles că nicio neînțelegere apărută în timpul unei curse nu justifică violența”, a declarat Diana Dănescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.
Experiențe neplăcute trăite de pasageri
Nu toate incidentele ajung în instanță, însă mulți utilizatori povestesc că au trecut prin momente tensionate în trafic.
Un cuplu a descris atmosfera din timpul unei curse care s-a transformat într-un conflict.
„Cu claxoane, cu înjurături... Aveai senzația că ești un sac de cartof în spate. O agresiune în trafic. La un stop cei din spatele noastră s-au oprit. Au lovit mașina până au spart geamul.”
Astfel de situații i-au determinat pe operatorii platformelor de ride-sharing să introducă noi măsuri de protecție pentru utilizatori.
Funcția pe care puțini o folosesc
Una dintre cele mai utile opțiuni disponibile în aplicațiile de ride-sharing este posibilitatea de a desemna un contact de încredere înainte de începerea cursei.
Persoana aleasă poate urmări în timp real traseul mașinii și poate observa imediat dacă apar opriri neobișnuite sau modificări ale rutei.
În cazul în care pasagerul simte că se află într-o situație periculoasă, aplicația oferă acces rapid la un buton de urgență prin care poate fi apelat imediat numărul 112.
Dacă incidentul nu impune intervenția de urgență a autorităților, utilizatorul îl poate raporta ulterior direct din aplicație. Pot fi încărcate fotografii, capturi de ecran sau alte dovezi, iar sesizarea este analizată de companie, care poate lua măsuri împotriva șoferului dacă se constată încălcarea regulilor platformei.
Și șoferii au la dispoziție aceleași măsuri
Funcțiile de siguranță nu sunt destinate exclusiv pasagerilor.
Șoferii au acces la același buton pentru apelarea rapidă a serviciului 112 și pot întrerupe cursa în orice moment dacă apreciază că propria siguranță este pusă în pericol.
Aceste instrumente au fost introduse pentru a reduce riscul ca neînțelegerile apărute în timpul unei curse să degenereze în incidente violente.
Liviu Vârciu spune că a fost dat jos dintr-o cursă
Printre cei care au povestit public o experiență neplăcută se numără și Liviu Vârciu.
Artistul a relatat, în luna martie, că a comandat o mașină printr-o aplicație de ride-sharing, iar timpul estimat de sosire era de doar două-trei minute. În realitate, spune el, șoferul a ajuns după aproximativ 12 minute.
După ce i-a atras atenția asupra întârzierii, discuția dintre cei doi s-ar fi transformat într-un conflict, iar șoferul i-ar fi cerut să coboare din mașină înainte de destinație.
„Motivul că trăim în România, motivul e că mi-a dat trei minute și a venit în 12. I-am zis foarte frumos, de ce îmi dați trei minute că v-am așteptat? «M-ai așteptat? Coboară!» M-a bufnit râsul!”, a povestit Vârciu.