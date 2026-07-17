Funcția din aplicațiile de ride-sharing care te poate salva dintr-o situație periculoasă. Puțini pasageri știu că există

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:52

Tot mai multe incidente petrecute în timpul curselor comandate prin aplicațiile de ride-sharing ajung în atenția poliției. Conflictele dintre șoferi și pasageri pot escalada rapid, iar în unele cazuri s-au transformat în agresiuni, amenințări sau distrugeri de bunuri. În astfel de momente, puțini utilizatori știu că aplicațiile pun la dispoziție funcții speciale de siguranță care pot fi folosite chiar în timpul cursei.

Distribuie articolul