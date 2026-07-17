Ce salarii vor încasa preoții după noua Lege a salarizării. Grila completă publicată de Ministerul Muncii

Ministerul Muncii a publicat noua variantă a Legii salarizării, document care stabilește și nivelul salariilor pentru personalul clerical din cultele religioase. Proiectul, care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, prevede coeficienii de salarizare pentru fiecare categorie de preoți, în funcție de studii și gradul profesional.
Potrivit documentului, salariile vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent fiecărei funcții cu valoarea de referință de 4.100 de lei. Aceasta va intra în vigoare începând cu anul 2027.
Cât vor câștiga preoții potrivit noii grile de salarizare
Grila de salarizare este diferențiată în funcție de nivelul studiilor și de gradul profesional.
Pentru preoții cu studii superioare sunt prevăzute următoarele salarii de bază:
În cazul preoților cu studii medii, proiectul stabilește următoarele salarii:
Cel mai ridicat coeficient este rezervat preoților cu studii superioare și gradul I.
Salariile vor crește odată cu vechimea
Documentul prevede că aceste salarii sunt valabile pentru gradația 0.
Pe măsură ce preoții acumulează vechime în muncă, salariile de bază vor fi majorate conform sistemului de gradații aplicat întregului personal bugetar.
Proiectul precizează: „Coeficienții de salarizare sunt prevăzuți pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 13 din prezenta lege.”
Cum vor fi stabilite gradele profesionale
Condițiile de ocupare a gradelor profesionale nu sunt incluse în proiectul de lege, urmând să fie stabilite ulterior prin hotărâre de Guvern.
Totodată, Secretariatul de Stat pentru Culte va avea rolul de a certifica echivalarea funcțiilor clericale din celelalte culte religioase cu funcția de preot.
În proiect este prevăzut că: „Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.”
Când vor intra în vigoare noile salarii
Noua grilă de salarizare are la bază valoarea de referință de 4.100 de lei, care va fi aplicată începând cu anul 2027.
Până atunci, proiectul Legii salarizării va intra în dezbaterea Parlamentului, unde poate suferi modificări înainte de adoptarea formei finale.