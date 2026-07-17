Ce salarii vor încasa preoții după noua Lege a salarizării. Grila completă publicată de Ministerul Muncii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 21:35

Ministerul Muncii a publicat noua variantă a Legii salarizării, document care stabilește și nivelul salariilor pentru personalul clerical din cultele religioase. Proiectul, care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, prevede coeficienii de salarizare pentru fiecare categorie de preoți, în funcție de studii și gradul profesional.

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