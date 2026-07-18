Diana Buzoianu vrea să demoleze un cunoscut club de pe litoral. Ministrul Mediului nu a știut să spună ce probleme sunt-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 11:57

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, vrea să demoleze un cunoscut bar din Mamaia, pe motiv că nu ar avea toate autorizațiile necesare de funcționare, deși își desfășoară activitatea în aceeași locație de peste 11 ani. Întrebată dacă problemele vizează întreaga terasă, Diana Buzoianu nu a știut ce să răspundă.

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