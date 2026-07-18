Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Diana Buzoianu vrea să demoleze un cunoscut club de pe litoral. Ministrul Mediului nu a știut să spună ce probleme sunt-VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, vrea să demoleze un cunoscut bar din Mamaia, pe motiv că nu ar avea toate autorizațiile necesare de funcționare, deși își desfășoară activitatea în aceeași locație de peste 11 ani. Întrebată dacă problemele vizează întreaga terasă, Diana Buzoianu nu a știut ce să răspundă.
Citește și
- 12:25Rareș Bogdan atacă dur legea salarizării în varianta Bolojan – Pîslaru: "Austeritatea lovește doar în cei fără apărare. O fraudă morală!"
- 11:07Nicolae Vlahu (senator AUR): „Legea penală mai favorabilă nu se aplică în funcție de bugetul prejudiciat. Legea este lege!“
- 10:43Niculina Stelea (senator AUR): „Au rezolvat-o și pe asta: a dispărut baza de date PNRR”
- 10:39Luis Lazarus, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan:”Du-te la Oradea, ne-am săturat. Nu vrem să te mai vedem”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News