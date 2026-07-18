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Politica· 2 min citire
Rareș Bogdan atacă dur legea salarizării în varianta Bolojan – Pîslaru: "Austeritatea lovește doar în cei fără apărare. O fraudă morală!"
Europarlamentarul Rareș Bogdan
Publicat18 iul. 2026, 12:25
Actualizat18 iul. 2026, 12:39
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând că noua lege a salarizării „lovește” exact în categoriile vulnerabile și ignoră problemele reale din sistemul medical și din serviciile publice esențiale.
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