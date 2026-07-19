Miron Mitrea: „Le este frică de AUR. Ei vor să țină criza politică. Mulți bani de împărțit cu SAFE și cu PNRR-ul ăsta, stau frumos la butoane”

Miron Mitrea a susținut, la Realitatea PLUS, că, dincolo de mesajele transmise oficial de liderii politici, în spatele actualei crize se află calcule și interese care nu sunt recunoscute public. Analistul politic afirmă că deciziile privind alianțele și negocierile nu sunt întâmplătoare și explică de ce, în opinia sa, AUR este exclus din orice discuție privind formarea unei majorități.
Comentariile sale vin într-un context în care cele mai recente sondaje indică o creștere a AUR în preferințele electoratului, iar discuțiile privind viitoarele formule de guvernare și eventualele alianțe politice au redevenit un subiect intens dezbătut. În acest context, Miron Mitrea susține că excluderea AUR din orice scenariu politic are alte explicații decât cele prezentate public.
„Din păcate, Traian Băsescu a inventat această chestiune cu președintele care se ocupă de ales partide pe locul doi sau trei ca să facă o majoritate. În mod firesc și Constituția, ăsta este spiritul Constituției. Dacă un partid nu a reușit să facă majoritatea singur, numești un prim-ministru din partea partidului care are cele mai multe voturi pentru că el are cele mai multe șanse.
Nu e treaba președintelui să stabilească dacă are sau nu are vreun partid vreo șansă. A pus o linie roșie, linia lui roșie, pe care văd că a pus-o și conducerea PSD-ului, mă refer la Grindeanu și la Negrescu, că l-am auzit și pe el vorbind despre această temă, au spus fără AUR.
Măi, domnule președinte Nicușor Dan, măi, domnule Grindeanu, măi, domnule Bolojan, poporul român, în greșeala lui, în inteligența lui, treaba lui, a votat un partid AUR, pe locul doi în Parlament. Nu are niciun fel de logică să spui că un partid e mai bun decât altul doar pentru că așa vrei tu.”
Atac la adresa președintelui Nicușor Dan
Analistul politic susține că șeful statului nu gestionează corespunzător funcția pe care o ocupă și îl acuză că a contribuit la menținerea actualei situații politice.
„De fapt, hai să vă traduc. Domnule președinte Nicușor, ajuns acolo prin modul în care românii au votat. Și hai să nu mai încercăm să dăm vina tot timpul asta, ca o paranteză, numai pe clasa politică, să ne mai uităm și cum votăm noi. Deci a fost votat cu entuziasm, domnule președinte Nicușor, care habar nu are cum să facă funcția pe care o deține. Nu pentru că este rău-voitor neapărat. Eu, deși bănuiesc că este rău-voitor câte o dată, hai să zicem că este un tip binevoitor, dar care nu știe. Și nu știe și nu poate să facă nimic. Pentru că asta ne-a spus. El nu poate să facă nimic. Și ne ține această criză pentru că el a hotărât. El a hotărât, nu așa ne spunea, că AUR-ul nu poate fi chemat la masa negocierilor. Așa hotărât și el, așa hotărât și PSD-ul.”
„Le este frică de AUR”
Miron Mitrea afirmă că excluderea AUR din discuțiile politice are la bază teama partidelor aflate la putere și spune că începe să creadă că există o înțelegere între liderii politici.
„Deci ei vor să țină această criză politică și dacă acum două, trei săptămâni, când vorbeam noi doi, ți-am spus că am așa o suspiciune că aici este o înțelegere, cred că încep să o descopăr.
Nu este neapărat, sau poate nu este neapărat o înțelegere așa, așezați la masă, au căzut de acord cum să împartă ei cărțile între ei. Ci lucrurile stau în felul următor: Le este frică de AUR. Domnul președinte Nicușor se gândește că atâta vreme cât poate să țină PSD-ul departe de AUR, nu are șansă să fie suspendat.”
Miron Mitrea: „Ar trebui să plece acasă”
Analistul politic îi critică pe liderii aflați la conducerea principalelor partide și susține că aceștia au rămas la putere pentru a controla fondurile publice.
„Pentru că, în mod normal, după această criză politică, ar trebui să plece acasă și președintele Nicușor, și Ilie Bolojan, și Sorin Grindeanu, și Fritz. Toți acești lideri care sunt acum la butoane și care au reușit să țină România în mizeria asta, că nu mai poți să spui criză politică. Criză politică durează o săptămână, două, trei, nu. Aici nu mai e criză politică, pentru că ei știu că nu se pot înțelege și merg mai departe așa doar ca să rămână la butoane. Mulți bani împărțit cu SAFE și cu PNRR-ul ăsta, stau frumos la butoane și împart banii și administrează bani.
Unii la Palatul Victoria, alții stau la alte palate și reușesc să negocize, cred că am mai spus că am mai trăit momente în care ne făceam că suntem în opoziție unii sau alții, dar prin spate era o înțelegere financiară foarte serioasă între partidele astea care se ceartă astăzi. Ca să fie clar despre ce parte de vorbesc.”