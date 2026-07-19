Miron Mitrea: „Le este frică de AUR. Ei vor să țină criza politică. Mulți bani de împărțit cu SAFE și cu PNRR-ul ăsta, stau frumos la butoane”

Publicat 19 iul. 2026, 19:25 Actualizat 19 iul. 2026, 19:37

Miron Mitrea a susținut, la Realitatea PLUS, că, dincolo de mesajele transmise oficial de liderii politici, în spatele actualei crize se află calcule și interese care nu sunt recunoscute public. Analistul politic afirmă că deciziile privind alianțele și negocierile nu sunt întâmplătoare și explică de ce, în opinia sa, AUR este exclus din orice discuție privind formarea unei majorități.

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