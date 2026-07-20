Adrian Veștea susține Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „Partidul trebuie să revină în matricea sa identitară”

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și-a anunțat sprijinul pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiativă apărută în interiorul Partidului Național Liberal. Liberalul susține că demersul are rolul de a readuce în prim-plan identitatea doctrinară a formațiunii și precizează că platforma nu este construită împotriva partidului sau a unor persoane din conducere.
Adrian Veștea susține revenirea PNL la valorile sale istorice
Adrian Veștea și-a prezentat poziția într-un mesaj publicat pe Facebook, în care a vorbit despre cei 30 de ani petrecuți în Partidul Național Liberal. Acesta spune că, de-a lungul timpului, nu a evitat să își exprime opiniile, inclusiv atunci când acestea nu au fost în acord cu pozițiile unor lideri locali sau centrali.
„Sunt membru al Partidului Naţional Liberal de 30 de ani şi, în tot acest timp, nu mi-a fost teamă să îmi susţin, argumentat, un punct de vedere sau o decizie într-o chestiune politică ori administrativă, chiar dacă aceasta nu era pe placul unor lideri locali sau de la centru sau nu coincidea cu poziţia acestora. Şi, ca mine, sunt mulţi liberali”, a scris Adrian Veștea.
Președintele Consiliului Județean Brașov consideră că PNL și-a păstrat locul pe scena politică tocmai pentru că a rămas deschis dezbaterii și consultării interne. În opinia sa, viitorul partidului depinde de capacitatea de a asculta membrii și de a lua deciziile importante prin dialog.
„Partidul Naţional Liberal este singurul partid istoric din România şi unul dintre cele mai vechi din Europa tocmai pentru că a rămas un partid viu, un loc al dialogului, în care deciziile importante s-au luat prin consultare şi prin respect faţă de opiniile membrilor săi”, a precizat Veștea.
Aleșii locali ar trebui să conteze mai mult în deciziile PNL
Adrian Veștea pune accent și pe rolul primarilor, consilierilor și al celorlalți aleși locali, care se află zilnic în contact direct cu cetățenii. El susține că experiența acestora trebuie luată mai mult în calcul atunci când partidul își stabilește direcțiile politice și administrative.
Liberalul respinge ideea că opiniile diferite ar putea slăbi formațiunea. Din punctul său de vedere, pluralitatea și dezbaterea internă pot ajuta partidul să rămână conectat la problemele reale ale membrilor și ale comunităților pe care le reprezintă.
„La fel de important este ca PNL să redevină un spaţiu al dialogului autentic, în care fiecare membru este ascultat şi respectat”, a adăugat fostul premier desemnat.
Platforma Liberal-Conservatoare nu este îndreptată împotriva cuiva
Adrian Veștea susține că Platforma Liberal-Conservatoare trebuie privită ca un loc de dezbatere despre identitatea și viitorul partidului. Potrivit acestuia, inițiativa nu urmărește să creeze o tabără adversă în interiorul PNL și nici să fie folosită pentru atacuri politice. El a punctat, totodată, că „platforma nu este îndreptată împotriva partidului şi nici împotriva cuiva”.
Prin susținerea acestui demers, Veștea spune că vrea să contribuie la o discuție despre valorile liberal-conservatoare și despre modul în care acestea pot fi păstrate în deciziile viitoare ale formațiunii.
Adrian Veștea: PNL trebuie să rămână partidul libertății individuale
Președintele Consiliului Județean Brașov consideră că PNL trebuie să se întoarcă la principiile care i-au definit identitatea politică. Printre acestea se află libertatea individuală, economia de piață, inițiativa privată, responsabilitatea și respectul pentru familie și comunitate.
„Cred cu tărie că Partidul Naţional Liberal trebuie să revină în matricea sa identitară. PNL este şi trebuie să rămână partidul libertăţii individuale, al economiei de piaţă, al responsabilităţii, al iniţiativei private, al respectului pentru familie, comunitate şi valorile care au construit România modernă”, a transmis Adrian Veștea.