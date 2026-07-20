Adrian Veștea susține Platforma Liberal-Conservatoare din PNL: „Partidul trebuie să revină în matricea sa identitară”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 11:16

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și-a anunțat sprijinul pentru Platforma Liberal-Conservatoare, inițiativă apărută în interiorul Partidului Național Liberal. Liberalul susține că demersul are rolul de a readuce în prim-plan identitatea doctrinară a formațiunii și precizează că platforma nu este construită împotriva partidului sau a unor persoane din conducere.

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