AUR participă la comisia de criză propusă de PSD. PNL refuză invitația - SURSE

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar urma să participe la comisia de criză propusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu, dacă va primi o invitație oficială. În schimb, Partidul Național Liberal (PNL) nu intenționează să se alăture acestui demers, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.
Inițiativa vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat înființarea unei comisii de criză în Parlament, la care să fie invitate toate grupurile parlamentare, în contextul provocărilor politice și economice actuale.
AUR: Participarea depinde de invitația oficială
Potrivit surselor Realitatea PLUS, reprezentanții AUR sunt deschiși să participe la această comisie, însă doar dacă formațiunea va fi invitată în mod oficial.
Deocamdată, partidul nu a transmis o poziție publică oficială, însă sursele citate susțin că AUR consideră că o astfel de comisie poate reprezenta un cadru de dialog între forțele politice, în condițiile în care toate grupurile parlamentare sunt chemate la discuții.
Grindeanu a anunțat că invitația este adresată tuturor grupurilor parlamentare
Anunțul privind constituirea comisiei de criză a fost făcut de Sorin Grindeanu, care a precizat că invitația va fi transmisă tuturor grupurilor parlamentare, fără excepție.
Scopul comisiei ar fi identificarea unor soluții comune pentru gestionarea actualei situații și pentru depășirea blocajelor politice.
PNL nu ar participa la comisie
Sursele Realitatea PLUS susțin că liberalii au decis să nu participe la această inițiativă.
Liberalii: PSD a creat criza și trebuie să o rezolve
Potrivit acelorași surse, justificarea transmisă în interiorul PNL este că social-democrații sunt responsabili pentru actuala criză și, în consecință, tot ei ar trebui să găsească soluțiile pentru depășirea acesteia.
În aceste condiții, PNL nu ar urma să desemneze reprezentanți în viitoarea comisie parlamentară.
Alte grupuri parlamentare analizează participarea
Pe lângă AUR, și alte formațiuni parlamentare iau în calcul să se alăture inițiativei PSD.
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, grupul parlamentar PACE analizează posibilitatea de a participa la comisia de criză, alături de social-democrați.