AUR participă la comisia de criză propusă de PSD. PNL refuză invitația - SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 15:57

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar urma să participe la comisia de criză propusă de liderul PSD, Sorin Grindeanu, dacă va primi o invitație oficială. În schimb, Partidul Național Liberal (PNL) nu intenționează să se alăture acestui demers, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

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