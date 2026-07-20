Blocaj total la Tribunal în dosarul PNL. Două judecătoare s-au retras pe rând din proces

Publicat 20 iul. 2026, 16:45 Sursă Agerpres

Tribunalul București a amânat dezbaterile în cazul cererii PNL privind aprobarea noului statut al partidului aprobat la Congresul Extraordinar din 21 iunie, după ce două judecătoare au făcut pe rând cerere de abținere.

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