Florin Manole, despre greva din Sănătate și noua Lege a salarizării: „Au dreptate să fie nemulțumiți. Proiectul trebuie modificat”

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, spune că sindicaliștii din Sănătate au motive reale de nemulțumire față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Deputatul PSD consideră că forma actuală trebuie modificată, iar observațiile venite din partea angajaților și a sindicatelor trebuie analizate înainte ca proiectul să ajungă în forma finală.
Declarațiile au fost făcute în contextul protestelor declanșate în spitale din cauza prevederilor prevăzute în proiect, dar și a blocării posturilor din sistemul sanitar. Florin Manole face parte din echipa de experți implicată în elaborarea noii legi și susține că discuțiile trebuie purtate atât cu protestatarii, cât și cu partidele din fosta coaliție.
Florin Manole spune că proiectul Legii salarizării trebuie modificat
Deputatul PSD a declarat că observațiile sindicaliștilor trebuie incluse în dezbaterile asupra proiectului, însă orice modificare trebuie analizată și din perspectiva banilor disponibili la buget. El a amintit că România și-a asumat reducerea deficitului și menținerea cheltuielilor cu salariile și pensiile în anumite limite.
„Trebuie discutat cu protestatarii, trebuie luate opiniile lor, observațiile lor și trebuie integrat totul, în măsura în care putem să susținem de la buget toate aceste eventuale amendamente pentru că există un lucru pe care trebuie să-l avem cu toții în vedere și anume anvelopa bugetară raportat la ceea ce și-a asumat România în legătură cu reducerea deficitului, un anumit cuantum al cheltuielilor cu salarizarea, cu pensiile și așa mai departe”, a declarat Manole.
Florin Manole consideră că sindicaliștii Sanitas au dreptate să reclame problemele identificate în proiect. În opinia sa, modificarea unei legi aflate încă în lucru este firească, mai ales atunci când apar observații din partea ministerelor sau a organizațiilor sindicale.
„Au dreptate să fie nemulțumiți”
Fostul ministru al Muncii spune că problema nu este faptul că proiectul are neajunsuri în această etapă, ci riscul ca observațiile primite să nu fie introduse în forma finală. El susține că o lege poate fi îmbunătățită pe parcursul elaborării, dacă instituțiile și sindicatele sunt ascultate.
„Da, au dreptate să fie nemulțumiți, au prezentat o serie de probleme pe care le văd la proiectul de lege, dar încă o dată, e normal ca proiecte de lege, pe parcursul facerii lor să sufere modificări, modificări care vin fie din observații ale ministerelor, fie din observații ale sindicatelor”, a declarat Manole.
Potrivit deputatului PSD, dificultatea apare atunci când propunerile formulate în timpul consultărilor nu sunt preluate, iar proiectul rămâne în aceeași formă. Într-o asemenea situație, spune el, legea nu se îmbunătățește, chiar dacă problemele au fost semnalate din timp.
Proiectul a fost pregătit cu sprijinul Băncii Mondiale
Florin Manole a explicat că o parte importantă a proiectului, respectiv ierarhizarea funcțiilor, fusese finalizată încă din 2024. Această etapă a fost realizată de echipa Ministerului Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale, după consultări cu mai multe sindicate.
„Din 2024, ierarhizarea funcțiilor este o parte finalizată din proiect, o parte finalizată de echipa Ministerului Muncii, cu echipa Băncii Mondiale, într-o amplă consultare cu multe sindicate și ierarhizarea din 2024, care ține cont pe verticală și pe orizontală de cum trebuie să arate aceste sisteme, pentru că da, o dată, există o ierarhie, dar în același timp există și o corelare între diferite familii ocupaționale, o corelare pe verticală, asta s-a făcut deja din 2024, la un nivel satisfăcător și foarte mare parte din grilele pe care le vedem astăzi, nu coeficienții aferenți fiecărei funcții, dar aranjarea grilelor s-a făcut din 2024”, a spune Manole.
Deputatul PSD a precizat că au existat mai multe variante ale proiectului, cu impact bugetar diferit. Unele dintre acestea presupuneau cheltuieli de până la 30 de miliarde de lei, în timp ce alte scenarii aveau costuri de opt sau 24 de miliarde de lei.
Florin Manole acuză nerespectarea calendarului stabilit
Fostul ministru al Muncii îl critică pe actualul ministru interimar pentru faptul că nu ar fi respectat calendarul aprobat anterior la nivelul Guvernului. El spune că documentul fusese stabilit într-o perioadă în care Radu Pîslaru se afla la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, iar el conducea Ministerul Muncii.
„Au fost apoi diferite variante ale proiectului, domnul Pîslaru are în minister rămas de când am fost și eu și doamna Oprescu și variante de 30 de miliarde, dar nu ni le permitem, are și variante de opt și variante de 24, însă ceea ce este cel mai important de spus este că avem un calendar pe care într-o notă de Guvern l-am aprobat împreună, atunci domnul Pîslaru era la MIPE, eu eram la Ministerul Muncii, eram încă în Guvern, calendarul acela din păcate nu a fost respectat”, a declarat Manole.
Florin Manole susține că întârzierea proiectului nu este legată de lipsa unor variante de lucru, ci de faptul că etapele stabilite nu au fost respectate. În opinia sa, acest lucru a dus la acumularea nemulțumirilor și la apariția protestelor din sistemul sanitar.
PSD anunță deschidere pentru negocieri în Parlament
Deputatul social-democrat spune că PSD este dispus să negocieze modificarea proiectului în Parlament. El consideră că adoptarea legii depinde de capacitatea partidelor de a ajunge la o variantă care să răspundă atât nevoilor angajaților, cât și limitelor bugetare.
„Dacă vom reuși împreună să facem o lege bună, șansele sunt foarte mari. Dacă legea va fi proastă și nu va putea fi îmbunătățită, nu vom găsi consens, atunci cred că nimeni nu-și dorește o lege care nu e bună”, a declarat Manole, referindu-se la un eventual acord între partide privind Legea Salarizării.
Florin Manole susține că social-democrații au de purtat discuții și cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție. În lipsa unui acord și a unor modificări clare, proiectul ar putea să nu primească sprijinul necesar în Parlament.
Cadrele medicale amenință cu greva generală
Luni, angajații din spitalele din București și din mai multe orașe ale țării au declanșat o grevă de avertisment. La Spitalul Floreasca, medici, asistenți, infirmieri și brancardieri și-au întrerupt temporar activitatea și au afișat mesaje precum „Stop umilirii cadrelor medicale” și „Faceți din sănătate o prioritate”.
Sindicatele din Sănătate avertizează că ar putea declanșa o grevă generală începând cu 28 iulie, dacă autoritățile nu vor modifica proiectul Legii salarizării și nu vor răspunde revendicărilor formulate de angajații din sistem.