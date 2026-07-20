Florin Manole, despre greva din Sănătate și noua Lege a salarizării: „Au dreptate să fie nemulțumiți. Proiectul trebuie modificat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 11:43

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, spune că sindicaliștii din Sănătate au motive reale de nemulțumire față de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Deputatul PSD consideră că forma actuală trebuie modificată, iar observațiile venite din partea angajaților și a sindicatelor trebuie analizate înainte ca proiectul să ajungă în forma finală.

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