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Politica· 1 min citire
Alina Gorghiu: ”PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare ca oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”-VIDEO
FOTO: Arhivă
Alina Gorghiu a afirmat luni că PNL are nevoie de Platforma Liberal-Conservatoare pentru ca ”oamenii să poată să spună din nou ce gândesc”.
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