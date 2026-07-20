Noi schimbări la legea salarizării. PSD a pregătit amendamentele-SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 11:53

Partidul Social Democrat pregătește noi schimbări la Legea salarizării, iar amendamentele propuse de formațiune ar putea fi gata până luni seară, potrivit surselor Realitatea PLUS. Modificările ar urma să fie stabilite după finalizarea ultimelor discuții dintre reprezentanții PSD și liderii sindicatelor.

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