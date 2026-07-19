Daniel Zamfir, atac dur la adresa Dianei Buzoianu:”S-a pus pe demolat terase în plin sezon estival. E ca un vampir”

Publicat 19 iul. 2026, 14:02 Actualizat 19 iul. 2026, 14:05

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a lansat un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, criticând acțiunile de demolare a unor terase de pe litoral desfășurate în plin sezon estival. Social-democratul a acuzat șefa de la Mediu că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor și aplicarea măsurilor.

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