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Politica· 2 min citire
Daniel Zamfir, atac dur la adresa Dianei Buzoianu:”S-a pus pe demolat terase în plin sezon estival. E ca un vampir”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 14:02
Actualizat19 iul. 2026, 14:05
Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a lansat un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, criticând acțiunile de demolare a unor terase de pe litoral desfășurate în plin sezon estival. Social-democratul a acuzat șefa de la Mediu că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor și aplicarea măsurilor.
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