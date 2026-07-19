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Politica· 2 min citire

Daniel Zamfir, atac dur la adresa Dianei Buzoianu:”S-a pus pe demolat terase în plin sezon estival. E ca un vampir”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 14:02
Actualizat19 iul. 2026, 14:05

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a lansat un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu, criticând acțiunile de demolare a unor terase de pe litoral desfășurate în plin sezon estival. Social-democratul a acuzat șefa de la Mediu că a ales un moment nepotrivit pentru efectuarea controalelor și aplicarea măsurilor.

”S-a pus pe demolat terase pe litoral, fix în mijocul sezonului”

„PESTA NEOMARXISTĂ A AJUNS PE LITORAL

Într-un populism grețos, domnișoara ministru care nu se dă dusă, s-a pus pe demolat terase pe litoral, fix în mijocul sezonului.

Nu putea să facă aceste controale înainte de începerea activității acestora? Nu, pentru că atunci nu era circul suficient”, a scris Daniel Zamfir, duminică, pe Facebook.

”N-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor”

Liderul senatorilor PSD le-a luat apărarea antreprenorilor, subliniind că acțiunea ministrului Mediului putea fi făcută înaintea sezonului estival sau după, pentru a nu afecta angajații, dar nici micii antreprenori.

„Știe oare, d-ra Buzoianu, ce înseamnă asta pentru un antreprenor?

Dincolo de investiția pierdută, oameni concediați în plină vară, taxe mai mici la buget, scăderea vânzărilor furnizorilor acelor terase?

Știe Buzoianu ce înseamnă să ai afacerea în care investești bani și multă muncă?

Știe Buzoianu ce înseamnă să-i spui unui angajat că de mâine e concediat că Statul îi omoară afacerea?

Nu, nu știe. Domnișoara Buzoianu a fost doar o angajată unui birou de avocatură.

N-a construit nimic în viața ei.

N-a plătit în viața ei salariul unui angajat.

N-a avut în viața ei grija plății impozitelor și taxelor.

N-a tremurat lună de lună, cum pățesc micii întreprinzători, că poate încasările dintr-o lună nu sunt suficiente să acopere cheltuielile”, a mai scris oficialul.

”E ca un vampir”

Mai mult, social-democratul a menționat că ”sunt convins că acum secta buzoienilor și miruților vor sări că sunt ilegale și trebuiau demolate. Nu se putea face asta în septembrie? Nu, sigur că nu. Domnișoara Buzoianu e ca un vampir. Trăiește doar din „sânge pe pereți” și scandaluri. În septembrie nu va mai fi și trebuia circul pentru sectanții lor”.

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