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Politica· 1 min citire

Tricolorul a fluturat la Palermo. Românii din diaspora l-au omagiat pe Nicolae Bălcescu alături de George Simion

Tricolorul a fluturat la Palermo

Tricolorul a fluturat la Palermo

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 23:12

Românii stabiliți în Palermo au transmis un mesaj puternic de atașament față de valorile și istoria națională, reunindu-se în fața bustului lui Nicolae Bălcescu, unul dintre simbolurile luptei pentru libertate și unitate națională. Cu steagurile României în mâini, membrii comunității au arătat că distanța față de țară nu înseamnă și ruperea de rădăcini.

La eveniment a fost prezent și președintele AUR, George Simion, aflat în vizită în Italia. Liderul formațiunii a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie realizată alături de românii din diaspora, chiar în fața bustului lui Nicolae Bălcescu.

Un simbol al istoriei românilor, cinstit departe de casă

Momentul a avut o încărcătură simbolică pentru comunitatea românească din Palermo. În jurul monumentului dedicat lui Nicolae Bălcescu, participanții au arborat drapelul României și au transmis că identitatea națională rămâne vie oriunde s-ar afla.

Pentru mulți dintre românii plecați peste hotare, astfel de întâlniri reprezintă mai mult decât simple reuniuni. Ele sunt ocazii de a păstra legătura cu istoria, limba și valorile care i-au format și pe care încearcă să le transmită și copiilor lor.

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