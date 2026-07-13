Intrat în campanie electorală, Vladimir Putin le promite rușilor victoria în Ucraina și împliniri mărețe

Publicat 13 iul. 2026, 18:30 Sursă Agerpres

Președintele rus, Vladimir Putin, a promis luni victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, va încerca să recâștige majoritatea, potrivit EFE.

Distribuie articolul