Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Intrat în campanie electorală, Vladimir Putin le promite rușilor victoria în Ucraina și împliniri mărețe

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 18:30
SursăAgerpres

Președintele rus, Vladimir Putin, a promis luni victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, va încerca să recâștige majoritatea, potrivit EFE.

La acest eveniment din cadrul forumului 'Totul pentru victorie', organizat de platforma Frontul Popular, Putin a declarat că trupele ruse avansează pe front, în timp ce economia țării se dezvoltă în pofida obstacolelor impuse de Occident.

În același timp, el a afirmat că cetățenii au donat prin 'Frontul Popular' aproape 70 de miliarde de ruble (aproximativ 913 milioane de dolari) pentru nevoile armatei.

Declarațiile lui Putin, făcute în fața unor militari și a membrilor familiilor acestora, intervin după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a Rusiei a aprobat duminică listele electorale depuse de 11 partide care vor să participe la alegerile parlamentare din 20 septembrie.

Numărul de participanți în campania electorală nu a fost stabilit

În același timp, nu este încă clar câți candidați din câte formațiuni vor putea participa la alegeri, deoarece CEC va proceda acum la verificarea documentelor tuturor celor care aspiră să obțină un loc în parlament.

Mai mult, luni, a fost arestat unul dintre opozanți, Boris Nadejdin, candidat la președinția Rusiei în 2024, declarat recent 'agent străin'.

Din cauza nemulțumirilor față de război, a recesiunii economice, a blocării internetului și, mai recent, a crizei provocate de deficitul de combustibil, intențiile de vot pentru partidul Kremlinului, Rusia Unită, se află la minime istorice, potrivit sondajelor.

Alegerile din septembrie pentru Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului federal rus) vor fi primele alegeri legislative organizate în Rusia de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

vladimir putinRusia Unităkremlinrazboi ucraina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe