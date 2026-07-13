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Extern· 2 min citire
Intrat în campanie electorală, Vladimir Putin le promite rușilor victoria în Ucraina și împliniri mărețe
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Publicat13 iul. 2026, 18:30
SursăAgerpres
Președintele rus, Vladimir Putin, a promis luni victoria în Ucraina în cadrul primului eveniment electoral la care a participat în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie, în care partidul Kremlinului, Rusia Unită, va încerca să recâștige majoritatea, potrivit EFE.
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