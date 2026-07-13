Macron: Franța este pregătită să apere libertatea „chiar și cu prețul sângelui”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 14:40

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj ferm înaintea Zilei Naționale a Franței, afirmând că țara sa este pregătită să lupte pentru apărarea libertății și a statului de drept. El a subliniat că Europa trebuie să devină o putere și a anunțat o nouă viziune privind apărarea pentru următorii zece ani.

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