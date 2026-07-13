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Macron: Franța este pregătită să apere libertatea „chiar și cu prețul sângelui”

Emmanuel Macron/ Profimedia

Emmanuel Macron/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 14:40

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis un mesaj ferm înaintea Zilei Naționale a Franței, afirmând că țara sa este pregătită să lupte pentru apărarea libertății și a statului de drept. El a subliniat că Europa trebuie să devină o putere și a anunțat o nouă viziune privind apărarea pentru următorii zece ani.

„Europa este pe cale să devină o putere (…) Mesajul pe care îl transmitem lumii este următorul: Da, pacea este scopul nostru, da, preţuim libertatea şi statul de drept. Şi da, suntem gata să luptăm pentru a le apăra întotdeauna şi cu preţul sângelui, dacă va fi nevoie”, a afirmat el în tradiţionalul său discurs adresat forţelor armate în ajunul zilei de 14 iulie, în care a evocat „preţul sângelui plătit de soldaţii francezi, care au murit pentru Franţa, răniţi trupeşte sau sufleteşte”.

Liderul de la Elysee a mai spus că va anunţa în curând o „viziune asupra apărării” pentru următorii zece ani.

„Această viziune asupra apărării pe zece ani o voi prezenta în curând, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Război, care formează ofiţerii superiori de care Franţa va avea nevoie mâine pentru a-şi menţine poziţia. Da, trebuie să ne pregătim pentru războaiele viitoare. Dar să nu ne înşelăm: capacitatea noastră de a le duce va depinde de credibilitatea noastră de astăzi. Războaiele de astăzi sunt cele pe care trebuie să le câştigăm. Este vorba despre puterea noastră de a rezista pe frontul ucrainean. Este vorba despre capacitatea noastră de a fi acolo unde ne aşteaptă partenerii noştri, în Orientul Apropiat şi în Orientul Mijlociu. Aceasta este capacitatea noastră de a continua să fim parteneri aşa cum ne-am propus în Africa. Aceasta este capacitatea noastră de a ne menţine prezenţa în regiunea Indo-Pacific, care va determina capacitatea noastră de a face faţă provocărilor anului 2030”, a conchis Macron.


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