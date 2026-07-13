Noua mutare a premierului Peter Magyar. Vrea să-l de jos pe președintele Ungariei. Parlamentul votează

Tensiunile de pe scena politică de la Budapesta ating un nou punct critic. Parlamentul Ungariei se pregătește să voteze un amendament constituțional de amploare, inițiat de guvernul condus de premierul Peter Magyar, care vizează debarcarea din funcție a președintelui Tamas Sulyok, contestat puternic din cauza legăturilor sale strânse cu fostul prim-ministru Viktor Orban.
Victoria electorală a partidului Tisza a declanșat un proces agresiv de resetare a instituțiilor din Ungaria. Noua putere de la Budapesta, condusă de premierul Peter Magyar, a intrat în coliziune directă cu structurile de putere edificate de Viktor Orban de-a lungul celor 16 ani de guvernare. Cel mai nou front al acestui război politic se dă pentru funcția supremă în stat.
Deși președintele Ungariei are un rol mai degrabă simbolic, având pârghii limitate (precum retrimiterea legilor în Parlament sau blocarea lor temporară prin veto), controlul acestei poziții este crucial pentru ambele tabere.
Strategia „supermajorității”: Schimbări fulgerătoare în legislație
Beneficiind de o supermajoritate parlamentară, formațiunea Tisza are puterea legală de a modifica Constituția după bunul plac, demers pe care îl justifică drept o acțiune necesară pentru „restabilirea democrației constituționale” și eliminarea legilor controversate din era Orban.
Cabinetul Magyar a demonstrat deja o viteză de reacție uluitoare: cu doar o săptămână în urmă, executivul a suspendat emisiunile informative ale radioului și televiziunii publice, prezentând măsura ca pe o reformă radicală pentru curățarea și garantarea independenței mass-mediei de stat.
Ultimatumul de luni, 13 iulie: Planul de suspendare a șefului statului
Prin intermediul unei postări pe Facebook sâmbătă, premierul Peter Magyar a trasat clar foaia de parcurs pentru ziua de luni, 13 iulie. Planul legislativ conține termene stricte:
Votul decisiv: Parlamentul adoptă amendamentul constituțional care pune capăt imediat mandatului președintelui Tamas Sulyok, invocând „o pierdere gravă a încrederii publice”.
Termenul de 5 zile: După vot, Sulyok are la dispoziție cinci zile pentru a semna propria demitere decretată prin lege.
Planul B (Suspendarea): În cazul unui refuz din partea președintelui, majoritatea parlamentară va declanșa instant procedura oficială de suspendare.
După plecarea lui Sulyok, Parlamentul va numi un președinte interimar pentru o perioadă de cel mult 5 ani sau până când o nouă Constituție – planificată de guvernul Magyar pentru această toamnă – va intra în vigoare. Suplimentar, noul pachet legislativ introduce o barieră importantă: limitarea mandatelor parlamentarilor la maximum 12 ani.
Rezistența președintelui și contraatacul Fidesz
Tamas Sulyok – un jurist cu o carieră de un deceniu la Curtea Constituțională înainte de a fi propulsat la președinție de tabăra Orban în 2024 – respinge acuzațiile. Acesta susține cu vehemență că nu este ghidat de interese politice și a încercat să blocheze manevra guvernului, solicitând o expertiză de urgență din partea Comisiei de la Veneția. Cu toate acestea, organismul consultativ al Consiliului Europei a ales să nu intervină, refuzând să comenteze speța.
În paralel, opoziția reprezentată de partidul Fidesz (formațiunea lui Viktor Orban) a încercat să pună presiune pe noua putere organizând un protest de solidaritate cu președintele Sulyok. Interesant este că fostul premier Viktor Orban a ales să fie absent de la această manifestație din stradă.
Premierul Peter Magyar și-a programat discursul în fața plenului Parlamentului la ora locală 13:00, chiar înainte ca deputații să pecetluiască prin vot soarta actualului șef al statului.