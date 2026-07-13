Noua mutare a premierului Peter Magyar. Vrea să-l de jos pe președintele Ungariei. Parlamentul votează

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 14:05

Tensiunile de pe scena politică de la Budapesta ating un nou punct critic. Parlamentul Ungariei se pregătește să voteze un amendament constituțional de amploare, inițiat de guvernul condus de premierul Peter Magyar, care vizează debarcarea din funcție a președintelui Tamas Sulyok, contestat puternic din cauza legăturilor sale strânse cu fostul prim-ministru Viktor Orban.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Peter Magyarpresedinte ungaria