Orașul unde moartea este interzisă! Locul de pe Pământ unde ești trimis în altă țară dacă simți că ți se apropie sfârșitul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 13:30

Sună a scenariu de film SF, dar este o realitate strictă: orașul unde este ilegal să fii înmormântat. O descoperire macabră făcută în vechiul cimitir al comunității a forțat autoritățile să dea o lege care interzice înhumările, din cauza unui risc major ce continuă să dea fiori oamenilor de știință chiar și în prezent.

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