Orașul unde moartea este interzisă! Locul de pe Pământ unde ești trimis în altă țară dacă simți că ți se apropie sfârșitul

Sună a scenariu de film SF, dar este o realitate strictă: orașul unde este ilegal să fii înmormântat. O descoperire macabră făcută în vechiul cimitir al comunității a forțat autoritățile să dea o lege care interzice înhumările, din cauza unui risc major ce continuă să dea fiori oamenilor de știință chiar și în prezent.
La granița înghețată dintre civilizație și sălbăticia arctică se află Longyearbyen, cea mai nordică așezare urbană a planetei. Situat în arhipelagul norvegian Svalbard, acest oraș izolat găzduiește, conform datelor demografice din 2026, o comunitate vibrantă de aproximativ 2.512 locuitori.
Deși se întinde pe o suprafață de doar 10 kilometri pătrați și este recunoscut după casele sale vopsite în culori vii, Longyearbyen sfidează condițiile climatice extreme și oferă toate facilitățile unei societăți moderne. Cu toate acestea, viața la 78 de grade latitudine nordică vine la pachet cu un set de reguli unice în lume.
Un centru global de cercetare, păzit de urși polari
În ciuda izolării geografice, Longyearbyen nu este doar un avanpost supraviețuitor, ci un nucleu educațional și turistic extrem de important:
Educație la superlativ: Orașul găzduiește Centrul Universitar din Svalbard (UNIS), cea mai nordică instituție de învățământ superior din lume, specializată în geofizică și biologie arctică.
Infrastructură atipică: Pe străzile locale nu veți găsi nume, ci doar numere. Deși comunitatea împarte un singur magazin alimentar, localnicii au acces la școală, grădiniță, biserică, poștă, muzee și chiar la un restaurant gourmet.
Arme la purtător: Peisajul spectaculos format din fiorduri și ghețari este împărțit cu fauna locală. Deoarece urșii polari, renii și balenele sunt prezențe constante, oricine părăsește perimetrul orașului este obligat prin lege să poarte o armă de foc pentru autoapărare.
Magnet pentru turiști: Conexiunea cu restul lumii se face rapid, prin zboruri de 90 de minute din Tromsø sau trei ore din Oslo. Popularitatea zonei a explodat, atrăgând anual peste 100.000 de vizitatori, mulți sosiți la bordul navelor de croazieră.
Legi bizare: Fără pisici, alcool cu rația și interdicția de a fi înmormântat
Pentru a menține echilibrul fragil al ecosistemului arctic, autoritățile impun restricții severe. De pildă, pisicile sunt complet interzise pentru a proteja populațiile de păsări locale, iar achiziția de alcool este strict monitorizată printr-o cotă lunară impusă fiecărui rezident.
Totuși, cea mai faimoasă reglementare este cea legată de sfârșitul vieții. Deși mitul urban spune că în Longyearbyen „este ilegal să mori”, realitatea juridică vizează, de fapt, înhumarea.
De ce nu sunt permise înmormântările?
Decizia radicală a fost luată în anul 1950. Oamenii de știință au descoperit atunci că trupurile victimelor îngropate în timpul gripei spaniole din 1918 rămăseseră intacte. Din cauza permafrostului (solul veșnic înghețat), procesul natural de descompunere este stopat.
Această descoperire a generat temeri de natură biologică ce persistă și astăzi: virusuri și bacterii letale, conservate perfect în gheață, ar putea redeveni active și ar putea declanșa o epidemie globală dacă solul s-ar dezgheța.
Din acest motiv, cimitirul local a fost închis definitiv. În prezent, persoanele aflate în stadii terminale sau bătrânii care își simt sfârșitul aproape sunt transportați din timp pe teritoriul continental al Norvegiei.