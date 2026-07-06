UE mobilizează avioane și pompieri pentru a sprijini Franța și Portugalia, lovite de incendii devastatoare

Uniunea Europeană a trimis avioane de intervenție și sute de pompieri în ajutorul Franței și Portugaliei, unde flăcările alimentate de canicula din ultimele zile au cuprins mai multe zone și au mistuit mii de hectare de vegetație.
Ambele țări au apelat la Mecanismul de Protecție Civilă al UE (UCPM), copleșite de amploarea incendiilor. Parisul a declanșat procedura duminică, iar Comisia Europeană a răspuns rapid, trimițând patru aeronave rescEU din Suedia și Cipru către zonele de criză.
Franța și Portugalia, ajutate de UE
Lisabona ceruse deja ajutor extern pe 3 iulie. La scurt timp după solicitare, Spania a desfășurat 118 pompieri și 45 de vehicule pe teren, la care s-au adăugat trei avioane rescEU venite din Italia și Spania pentru operațiunile de stingere.
Executivul european subliniază că anul acesta a fost trimis cel mai mare număr de pompieri de până acum pentru acest sezon al incendiilor de vegetație: 777 de intervenienți din 14 state, deja prezenți sau în curs de deplasare spre punctele critice din Cipru, Grecia, Italia, Franța, Spania și Portugalia. La aceștia se adaugă o flotă europeană formată din 22 de aeronave și cinci elicoptere, gata de intervenție oriunde este nevoie.
„Suntem alături unii de alții, cu hotărâre"
Comisara europeană pentru gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a subliniat gravitatea momentului: „Portugalia și Franța se confruntă cu o amenințare extremă de incendii de vegetație în cursul acestui val de căldură grav și fiecare minut contează. Sunt mândră să văd că mecanismul de protecție civilă al UE oferă din nou sprijin rapid atunci când este cel mai necesar. Aeronavele de stingere a incendiilor, echipele de intervenție la sol și vehiculele din Suedia, din Cipru, din Italia și din Spania sunt deja la fața locului și ajută echipele de urgență. Europa este unită în fața acestor incendii devastatoare. Suntem alături unii de alții, cu hotărâre, pentru a proteja viețile, comunitățile, mijloacele de subzistență și mediul nostru natural".
Comisia Europeană atrage atenția că, pe fondul schimbărilor climatice, pericolul incendiilor de vegetație crește constant de la un an la altul. Ca răspuns la această tendință, în martie 2026 a fost lansată o strategie integrată de gestionare a incendiilor, centrată pe patru direcții: prevenire, pregătire, intervenție și refacerea zonelor afectate.