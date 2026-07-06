UE mobilizează avioane și pompieri pentru a sprijini Franța și Portugalia, lovite de incendii devastatoare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:22

Uniunea Europeană a trimis avioane de intervenție și sute de pompieri în ajutorul Franței și Portugaliei, unde flăcările alimentate de canicula din ultimele zile au cuprins mai multe zone și au mistuit mii de hectare de vegetație.

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