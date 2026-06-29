Fostul șef NATO spune că Putin și-a calibrat arsenalul nuclear spre New York și Washington. Care este locația secretă a armelor

Relația dintre Statele Unite și aliații europeni rămâne esențială pentru securitatea ambelor părți ale Atlanticului, în ciuda disputelor politice și a criticilor formulate în ultimii ani la adresa NATO. Acesta este mesajul transmis de fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care susține că apărarea teritoriului american depinde într-o măsură importantă de contribuția statelor europene.
Într-un interviu acordat publicației germane Die Welt, actualul ministru al Finanțelor din Norvegia a explicat că securitatea Statelor Unite începe mult înainte de granițele proprii, încă din zona de frontieră dintre Europa și Rusia.
Stoltenberg spune că și Statele Unite depind de aliații europeni
Fostul lider al NATO respinge ideea potrivit căreia doar Europa beneficiază de protecția militară oferită de Washington. În opinia sa, alianța funcționează pe baza unui interes comun, iar americanii au nevoie de sprijinul statelor europene la fel de mult cum Europa are nevoie de Statele Unite.
Declarațiile sale apar într-o perioadă în care administrația de la Washington insistă ca statele europene să își asume o parte mai mare din responsabilitatea privind apărarea continentului și analizează reducerea prezenței militare americane în Europa.
Mesajul despre armele nucleare rusești
Pentru a-și susține punctul de vedere, Jens Stoltenberg a invocat importanța strategică a Peninsulei Kola, din nord-vestul Rusiei, regiune în care se află unul dintre cele mai importante arsenale nucleare ale Moscovei.
„Aceste arme nu sunt îndreptate spre Oslo, ci spre Washington și New York. Dar Norvegia ajută la urmărirea submarinelor rusești atunci când acestea își părăsesc bazele”, a punctat Jens Stoltenberg, explicând că Norvegia contribuie la sistemul de avertizare timpurie privind lansările de rachete și de aeronave, informații care sunt importante nu doar pentru securitatea Europei, ci și pentru cea a Statelor Unite.
Fostul secretar general al NATO a subliniat că această contribuție nu reprezintă un caz izolat, ci face parte dintr-un efort comun al mai multor state europene.
„Situația este similară în Finlanda și în multe alte țări europene. Acest lucru este crucial pentru securitatea Statelor Unite”, a continuat el.
Divergențele dintre Europa și SUA nu schimbă interesul comun
Jens Stoltenberg admite că există diferențe de opinie între Washington și capitalele europene în privința unor teme precum comerțul, schimbările climatice sau politica de securitate. Totuși, el consideră că aceste neînțelegeri nu afectează interesul strategic comun și nici necesitatea menținerii unei alianțe solide.
În opinia sa, cea mai importantă contribuție pe care Europa o poate aduce în prezent la consolidarea NATO este creșterea investițiilor în domeniul apărării, iar mai multe state au început deja să facă pași în această direcție.
„Și exact asta facem. Germania este acum pe drumul cel bun pentru a deveni cel mai mare investitor european în apărare”, a spus el.
Criticile administrației Trump la adresa aliaților europeni
Intervenția lui Jens Stoltenberg are loc într-un context tensionat între Washington și statele europene membre NATO. Donald Trump a criticat în repetate rânduri nivelul cheltuielilor militare ale aliaților și le-a cerut să contribuie într-o măsură mai mare la apărarea comună.
În același timp, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, declara în urmă cu mai puțin de două săptămâni că administrația americană analizează o revizuire a desfășurării trupelor SUA pe continentul european. Totodată, acesta a acuzat unele state europene că, timp de mulți ani, s-au bazat excesiv pe protecția oferită de Statele Unite fără să investească suficient în dezvoltarea propriilor capacități de apărare.