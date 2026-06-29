Fostul șef NATO spune că Putin și-a calibrat arsenalul nuclear spre New York și Washington. Care este locația secretă a armelor

Publicat 29 iun. 2026, 16:44 Actualizat 29 iun. 2026, 16:45 Sursă Die Welt

Relația dintre Statele Unite și aliații europeni rămâne esențială pentru securitatea ambelor părți ale Atlanticului, în ciuda disputelor politice și a criticilor formulate în ultimii ani la adresa NATO. Acesta este mesajul transmis de fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care susține că apărarea teritoriului american depinde într-o măsură importantă de contribuția statelor europene.

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