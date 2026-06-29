Trump o atacă dur pe posibila viitoare primăriță a Washingtonului: „Nu vom lăsa orașul să fie distrus de o comunistă”

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa lui Janeese Lewis George, considerată probabil viitoarea primăriță a Washingtonului. Președintele american a numit-o „comunistă” și a susținut că aceasta ar putea „distruge” capitala Statelor Unite, unde el spune că a demarat mai multe proiecte importante.
Declarațiile au fost făcute duminică, într-o postare publicată pe Truth Social, potrivit AFP.
Trump o acuză că vrea să golească închisorile
Donald Trump a criticat-o pe Janeese Lewis George pentru pozițiile sale politice și a legat posibila ei alegere de situația din Washington DC.
"Janeese Lewis George, comunista care va fi aproape sigur aleasă primar al Washington DC, a declarat că doreşte să golească închisorile (...) să se opună ICE (poliţia de imigrare) şi să primească din nou imigranţi clandestini criminali în iubita noastră capitală", a scris preşedintele american pe Truth Social.
Trump a susținut că el și alți oameni au muncit pentru proiectele din capitală și că nu va permite ca orașul să fie afectat de conducerea acesteia.
"Mulţi oameni, inclusiv eu, au muncit mult şi din greu (...) nu vom lăsa ca oraşul să fie distrus de o comunistă care nu are nicio intenţie de a reda măreţia Washingtonului!", a adăugat el.
Janeese Lewis George, favorită în Washington
Janeese Lewis George provine, la fel ca Zohran Mamdani, primarul New York-ului, din mica facțiune a democraților socialiști din America.
Ea a câștigat, la jumătatea lunii iunie, alegerile primare democrate din Washington și este considerată favorită la alegerile din noiembrie, în condițiile în care democrații au o majoritate covârșitoare în capitala americană.
Trump amenință cu preluarea controlului federal asupra capitalei
De la întoarcerea sa la Casa Albă, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va repune Washingtonul sub controlul autorităților federale.
În același timp, președintele american vorbește des despre lucrările pe care le-a început în capitală. În postarea sa amplă de pe Truth Social, Trump a amintit restaurarea a „73 dintre statuile, monumentele şi fântânile noastre”.
Proiecte contestate în capitala americană
Donald Trump a anunțat și că a vizitat terenul de golf „East Potomac Golf Links”, pe care l-a descris drept „un loc vechi, uzat, desuet şi foarte periculos”.
Președintele american a spus că vrea să îl transforme în „unul dintre cele mai mari terenuri de golf din lume”, care va fi „deschis publicului” și va putea găzdui turnee importante, inclusiv US Open. Printre proiectele despre care Trump a vorbit în ultima perioadă se numără sala de bal și renovarea parcului din jurul Casei Albe, dar și restaurarea bazinului de la Lincoln Memorial, în valoare de 14 milioane de dolari. Bazinul este, în prezent, plin de alge verzi și are vopseaua exfoliată. Mai multe dintre aceste lucrări au fost criticate pentru costuri, pentru condițiile opace de atribuire a contractelor de construcție sau pentru caracterul lor ostentativ.