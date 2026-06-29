Trump o atacă dur pe posibila viitoare primăriță a Washingtonului: „Nu vom lăsa orașul să fie distrus de o comunistă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 12:06

Donald Trump a lansat un atac dur la adresa lui Janeese Lewis George, considerată probabil viitoarea primăriță a Washingtonului. Președintele american a numit-o „comunistă” și a susținut că aceasta ar putea „distruge” capitala Statelor Unite, unde el spune că a demarat mai multe proiecte importante.

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