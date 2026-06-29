Ce se va întâmpla cu tânăra de 23 de ani, vedetă pe TikTok, care riscă pedeapsa cu moartea în Dubai?

Apar informații noi în cazul tinerei de 23 de ani, Brooke George, cunoscută pe platforma TikTok, care se află în prezent în arest în Dubai și riscă pedeapsa capitală, după un incident violent în urma căruia partenerul ei, William Treeby, și-a pierdut viața.
Potrivit informațiilor relatate de BBC, autoritățile din Emiratele Arabe Unite o acuză de crimă cu premeditare. În cazul unei condamnări, legislația locală prevede posibilitatea pedepsei cu moartea.
Varianta tinerei: autoapărare în urma unui conflict
Brooke George susține că totul ar fi pornit de la o situație de violență domestică, afirmând că a acționat în legitimă apărare după ce ar fi fost atacată de partenerul său, despre care spune că devenise „posesiv și abuziv”.
Tânăra afirmă că, în seara incidentului, ar fi fost agresată fizic și lovită puternic, temându-se pentru viața ei. Conform aceleiași versiuni, conflictul ar fi escaladat rapid, iar în acel context a fost folosit un cuțit.
Mărturia mamei: „Mi-a spus că vrea doar să vină acasă”
Mama tinerei, Tess, a oferit declarații pentru The Sun, descriind o convorbire telefonică extrem de tensionată cu doar câteva ore înainte de incident.
„Era îngrozită. Absolut îngrozită. Mi-a spus: «Mamă, vreau doar să vin acasă. Mi-e frică.» A repetat asta de mai multe ori”, a declarat femeia.
Potrivit acesteia, fiica ei se afla într-o stare de panică și se simțea vulnerabilă, fără a avea sprijinul necesar în acel moment critic.
Dispute privind ancheta și drepturile legale
Familia susține că tânăra nu ar fi avut acces adecvat la asistență juridică și că nu ar fi înțeles pe deplin documentele semnate în timpul anchetei. Acuzațiile ridică întrebări privind modul de desfășurare a procedurilor legale și respectarea drepturilor sale în detenție.
În acest context, organizația Detained in Dubai, condusă de Radha Stirling, a intervenit public, susținând că dosarul trebuie analizat atent, inclusiv din perspectiva violenței domestice invocate de tânără.
Reprezentanții organizației afirmă că Brooke George ar trebui tratată atât ca persoană acuzată, cât și ca posibilă victimă, solicitând o anchetă completă și echitabilă.
Autoritățile britanice au confirmat că urmăresc cazul și că oferă sprijin consular atât tinerei, cât și familiei sale. Ministerul de Externe continuă dialogul cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru clarificarea situației juridice.