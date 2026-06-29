Ce se va întâmpla cu tânăra de 23 de ani, vedetă pe TikTok, care riscă pedeapsa cu moartea în Dubai?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 12:38

Apar informații noi în cazul tinerei de 23 de ani, Brooke George, cunoscută pe platforma TikTok, care se află în prezent în arest în Dubai și riscă pedeapsa capitală, după un incident violent în urma căruia partenerul ei, William Treeby, și-a pierdut viața.

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