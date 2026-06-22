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Economie· 2 min citire
Un jucător din București a câștigat marele premiu la Loto 5/40: peste 1,4 milioane de lei
Loto
Un jucător din București a devenit mai bogat cu aproape 1,5 milioane de lei după ce a câștigat premiul de categoria I la Loto 5/40, în urma extragerii de duminică.
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