Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Un jucător din București a câștigat marele premiu la Loto 5/40: peste 1,4 milioane de lei

Loto

Loto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 14:12

Un jucător din București a devenit mai bogat cu aproape 1,5 milioane de lei după ce a câștigat premiul de categoria I la Loto 5/40, în urma extragerii de duminică.

Premiul de categoria I în valoare de 1,487 milioane de lei a fost câștigat la Loto 5/40, la extragerea de duminică, biletul norocos fiind jucat la o agenție loto din București, sector 3, informează Loteria Română.

Noi trageri Loto programate joi

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat peste 24.450 de câștiguri în valoare totală de peste 3,74 milioane de lei.

Reporturi importante la Loto 6/49, Noroc și Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report de peste 136.000 de lei și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei. La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

Alte câștiguri importante: reporturi și la Loto 5/40 și Super Noroc

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

lotomarele premiuBucureșticastiguri lotoloteria romana

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe