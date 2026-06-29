Vladimir Putin anunță continuarea războiului și respinge planul de pace al Ucrainei

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de intensificare după refuzul categoric al Kremlinului de a negocia. Președintele Vladimir Putin a anunțat duminică, la televiziunea de stat, că Rusia respinge noua propunere a Kievului de reducere a ostilităților. Liderul rus a subliniat că Moscova nu va renunța la arme până când nu va cuceri în totalitate cele patru regiuni din sudul și estul Ucrainei anexate ilegal în 2022, în ciuda faptului că conflictul durează deja de mai bine de patru ani.
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a reconfirmat într-un interviu acordat televiziunii ruse de stat că obiectivele militare ale Moscovei rămân neschimbate. Rusia își propune în continuare controlul teritorial deplin asupra celor patru regiuni ucrainene anexate ilegal în toamna anului 2022 (Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson), pe care în prezent le domină doar parțial.
În cadrul aceluiași interviu, Putin a respins oficial o inițiativă recentă venită din partea Ucrainei, care propunea un acord reciproc de încetare a bombardamentelor la mare distanță.
De ce refuză Moscova armistițiul propus de Kiev?
Moscova cataloghează oferta Ucrainei drept o strategie militară prin care Kievul încearcă să reducă presiunea uriașă de pe linia frontului, care se întinde pe o lungime de aproximativ 1.250 de kilometri.
Vladimir Putin a susținut că atacurile armatei ruse în profunzimea teritoriului ucrainean au un impact distructiv mult mai mare, motiv pentru care conducerea ucraineană ar căuta o „salvare” în contextul unei crize severe de personal militar. Condiția de bază pusă de Rusia pentru orice negociere rămâne retragerea completă a trupelor ucrainene din restul teritoriilor din Donețk.
De asemenea, liderul rus a ignorat o scrisoare deschisă trimisă în această lună de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prin care acesta solicita o întrevedere directă, față în față.
Problema atacurilor cu drone și criza de combustibil din Rusia
O componentă majoră a discuțiilor a vizat ofensiva ucraineană cu drone de rază medie și lungă, care lovește frecvent infrastructura energetică și rafinăriile de pe teritoriul Federației Ruse.
Strategia de apărare a Rusiei: Putin a recunoscut necesitatea urgentă de a accelera producția de sisteme antiaeriene specifice pentru a proteja industria petrolieră. Cu toate acestea, el a susținut că aceste lovituri nu influențează dinamica luptelor de pe front.
Contradicții privind stocurile de carburant: Deși în interviul televizat Putin a dat asigurări că aprovizionarea cu combustibil este stabilă, cu doar câteva ore înainte, în cadrul unei ședințe de guvern la Kremlin, acesta admisese existența unor penurii locale de carburant cauzate direct de atacurile ucrainene.
Culisele negocierilor diplomatice: Rolul SUA și implicarea Belarusului
În ceea ce privește o eventuală rezolvare diplomatică, Vladimir Putin a indicat că Moscova așteaptă o reluare a discuțiilor cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Reluarea contactelor depinde însă de detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu dintre SUA, Israel și Iran.
Contextul discuțiilor anterioare: Liderul rus a confirmat parțial declarațiile recente ale secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, menționând că dialogul purtat anul trecut în Alaska cu Donald Trump a inclus propuneri americane de compromis pentru încheierea războiului, fără a se semna însă un acord oficial.
În plus, Putin a lăsat să se înțeleagă că președintele belarus Aleksandr Lukașenko ar putea juca rolul de mediator în viitoarele runde de negocieri. Belarusul a oferit sprijin logistic armatei ruse la declanșarea invaziei din 2022, însă Minskul continuă să susțină că nu își va trimite propriile trupe terestre în conflict.