Vladimir Putin anunță continuarea războiului și respinge planul de pace al Ucrainei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 iun. 2026, 08:20

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază de intensificare după refuzul categoric al Kremlinului de a negocia. Președintele Vladimir Putin a anunțat duminică, la televiziunea de stat, că Rusia respinge noua propunere a Kievului de reducere a ostilităților. Liderul rus a subliniat că Moscova nu va renunța la arme până când nu va cuceri în totalitate cele patru regiuni din sudul și estul Ucrainei anexate ilegal în 2022, în ciuda faptului că conflictul durează deja de mai bine de patru ani.

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