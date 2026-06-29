Haos în magazinele din Franța! Clienții „și-au împărțit” pumni și picioare pentru ventilatoare, în plin val de caniculă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 11:20

Canicula extremă care afectează Europa a declanșat scene incredibile în Franța, unde cererea uriașă pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat a dus la îmbulzeală și chiar la altercații în magazine. Imagini devenite virale pe rețelele de socializare surprind clienți care se ceartă și se îmbrâncesc pentru ultimele produse disponibile, pe fondul temperaturilor sufocante care depășesc 40 de grade Celsius în numeroase regiuni.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre canicula