Haos în magazinele din Franța! Clienții „și-au împărțit” pumni și picioare pentru ventilatoare, în plin val de caniculă

Canicula extremă care afectează Europa a declanșat scene incredibile în Franța, unde cererea uriașă pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat a dus la îmbulzeală și chiar la altercații în magazine. Imagini devenite virale pe rețelele de socializare surprind clienți care se ceartă și se îmbrâncesc pentru ultimele produse disponibile, pe fondul temperaturilor sufocante care depășesc 40 de grade Celsius în numeroase regiuni.
Cererea pentru ventilatoare și aparate de aer condiționat a explodat
Valul de căldură fără precedent a determinat mii de oameni să caute soluții rapide pentru răcorirea locuințelor. În Franța, magazinele specializate și marile lanțuri comerciale au fost luate cu asalt de cumpărători, iar stocurile de ventilatoare și aparate de aer condiționat s-au epuizat într-un timp foarte scurt.
Lanțul de supermarketuri Carrefour a anunțat că, într-o singură zi, a comercializat aproximativ 30.000 de echipamente de răcire, un nivel al vânzărilor de aproape o mie de ori mai mare decât în mod obișnuit.
Fenomenul nu este izolat. În Marea Britanie, retailerul Currys a raportat o creștere de aproximativ 3.000% a vânzărilor de ventilatoare și de peste 330% la aparatele de aer condiționat.
Electricienii nu mai fac față solicitărilor
Pe lângă goana după echipamente, specialiștii care montează aparate de aer condiționat sunt solicitați la maximum. În Franța, numeroși electricieni spun că primesc zilnic cereri urgente pentru instalarea sistemelor de climatizare, pe măsură ce temperaturile continuă să urce.
Experții consideră că această schimbare reflectă adaptarea treptată a Europei la episoadele tot mai frecvente de căldură extremă, într-un continent unde utilizarea aerului condiționat era, până de curând, mult mai redusă decât în alte regiuni ale lumii.
Canicula afectează infrastructura și activitatea economică
Temperaturile record produc efecte vizibile și asupra infrastructurii europene. În Germania au fost raportate probleme pe unele autostrăzi, iar compania DHL a distribuit peste 111.000 de kituri speciale pentru protecția angajaților care lucrează în aer liber, acestea conținând prosoape răcoritoare, brățări pentru disiparea căldurii și produse cu protecție UV.
În mai multe state europene, firmele din construcții și agricultură și-au modificat programul de lucru, mutând activitățile în primele ore ale dimineții sau pe timpul nopții pentru a evita temperaturile extreme.
Școli, transport și turism, afectate de temperaturile extreme
Valul de caniculă pune presiune și asupra serviciilor publice. În Regatul Unit, numeroase școli și-au adaptat programul pentru protejarea elevilor, în timp ce în Olanda unele curse feroviare au fost reduse din cauza căldurii.
Totodată, mai multe obiective turistice din Belgia și Franța și-au scurtat programul de funcționare, iar autoritățile avertizează asupra riscului crescut de accidente în zonele de agrement, unde tot mai multe persoane încearcă să se răcorească în râuri și lacuri.
Potrivit estimărilor specialiștilor, fenomenele meteorologice extreme generate de schimbările climatice ar putea produce costuri economice de peste 126 de miliarde de euro pentru Uniunea Europeană până la sfârșitul deceniului, dacă tendința actuală va continua.