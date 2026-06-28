Judecătoarea care a atacat justiția a salvat un pedofil: fapte revoltătoare, condamnare cu suspendare

Publicat 28 iun. 2026, 14:55 Sursă Realitatea PLUS

Raluca Moroșanu a scăpat un pedofil extrem de periculos de pedeapsa cu închisoarea! Deși mai mulți băieți au fost martori la dosar și au mărturisit că au fost victimele lui, judecătoarea i-a redus pedeapsa dată în prima instanță, potrivit Realitatea PLUS.

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