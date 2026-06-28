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Justitie· 2 min citire

Judecătoarea care a atacat justiția a salvat un pedofil: fapte revoltătoare, condamnare cu suspendare

Raluca Moroșanu

Raluca Moroșanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat28 iun. 2026, 14:55
SursăRealitatea PLUS

Raluca Moroșanu a scăpat un pedofil extrem de periculos de pedeapsa cu închisoarea! Deși mai mulți băieți au fost martori la dosar și au mărturisit că au fost victimele lui, judecătoarea i-a redus pedeapsa dată în prima instanță, potrivit Realitatea PLUS.

Astfel, de la 6 ani cu executare agresorul a primit 3 ani cu suspendare! Motivul este halucinant: pedofilul acuzat de agresiune sexuală în formă continuată NU a lovit minorul pe care l-a abuzat. Am solicitat un punct de vedere din partea Ralucăi Moroșanu, însă nu am primit niciun răspuns.

Nicu Grameni, un individ de 58 de ani, fost crainic la Dinamo și cunoscut în lumea fotbalului, a încercat să se întâlnească cu un minor de 15 ani pe care îl cunoscuse pe o aplicație de dating a persoanelor LGBT. ”Justițiarul din Berceni” se afla în spatele contului presupusului minor.

Motivul șocant pentru care Raluca Moroșanu a salvat un pedofil

Dosarul a ajuns în instanță. Așa a ieșit la iveală că fostul crainic făcuse victime și în rândul băieților din cadrul clubului sportiv, pe care îi agresase sexual când erau minori. Victimele au dat declarații și au prezentat detalii șocante în legătură cu fostul oficial al roș-albilor. Decizia în primă instanță a fost de 6 ani cu executare. Ulterior, Nicu Grameni a făcut apel, iar cazul său a ajuns pe masa judecătoarei Raluca Moroșanu, devenită vedetă după ce a atacat Justiția într-un documentar.

Moroșanu a venit cu soluția salvatoare pentru pedofil. S-a decis că, deși a comis agresiune sexuală asupra unui minor în formă continuată, el nu a fost violent cu victima. Drept urmare, a primit 3 ani cu suspendare, fiind minimul acestei pedepse care este între 3 și 10 ani.

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