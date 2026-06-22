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Economie· 2 min citire
Transelectrica accelerează investițiile în infrastructura energetică cu fonduri europene
Energie
Publicat22 iun. 2026, 12:57
Actualizat22 iun. 2026, 12:58
Transelectrica derulează unul dintre cele mai ample programe de investiții finanțate din fonduri europene din sectorul energetic românesc, vizând modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice, dezvoltarea infrastructurii digitale și integrarea tehnologiilor inteligente.
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