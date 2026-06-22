Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Pompele de căldură reduc dependența Europei de gazul din Orientul Mijlociu: economii de aproape 10 miliarde de euro

Economii

Economii

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:33

Pompele de căldură instalate în Europa au ajuns să compenseze volume de gaz natural lichefiat (LNG) de peste două ori mai mari decât toate importurile venite din Orientul Mijlociu în 2025, arată o nouă analiză a Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA).

Potrivit organizației, utilizarea acestor sisteme a permis evitarea unor costuri de import de aproximativ 9,7 miliarde de euro doar anul trecut, într-un context în care securitatea energetică a devenit o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană.

Aproape 30 de milioane de unități instalate

Anul trecut au fost vândute aproape trei milioane de pompe de căldură în 21 de țări europene, ridicând numărul total al unităților instalate la 29,3 milioane. Energia termică furnizată de acestea este echivalentă cu cea transportată de peste 200 de cargouri de LNG, aproximativ 7% din totalul importurilor anuale de LNG ale UE.

„Fiecare pompă de căldură instalată este încă un pas către consolidarea securității energetice a Europei”, a declarat Paul Kenny, directorul EHPA.

Franța, lider european. Germania, cea mai rapidă creștere

Franța conduce clasamentul cu aproximativ 528.000 de pompe vândute în 2025 și circa șapte milioane de unități instalate în total. Pe locul al doilea se află Italia, cu 423.000 de sisteme vândute.

Germania a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere, instalările majorându-se cu aproximativ 50% față de anul precedent. Raportat la populație, Norvegia ocupă primul loc în Europa, cu aproximativ 650 de pompe la fiecare 1.000 de gospodării, urmată de Finlanda, cu peste 540 de unități.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pompe de calduraEuropagazorientul mijlociudependenta

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe