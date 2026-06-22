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Extern· 1 min citire
Pompele de căldură reduc dependența Europei de gazul din Orientul Mijlociu: economii de aproape 10 miliarde de euro
Economii
Pompele de căldură instalate în Europa au ajuns să compenseze volume de gaz natural lichefiat (LNG) de peste două ori mai mari decât toate importurile venite din Orientul Mijlociu în 2025, arată o nouă analiză a Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA).
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