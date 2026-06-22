Pompele de căldură reduc dependența Europei de gazul din Orientul Mijlociu: economii de aproape 10 miliarde de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:33

Pompele de căldură instalate în Europa au ajuns să compenseze volume de gaz natural lichefiat (LNG) de peste două ori mai mari decât toate importurile venite din Orientul Mijlociu în 2025, arată o nouă analiză a Asociației Europene a Pompelor de Căldură (EHPA).

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