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Politica· 2 min citire
Germania ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani și înființarea unui fond public de investiții
Friedrich Merz/ Profimedia
Guvernul german analizează un pachet amplu de reforme ale sistemului de pensii, care include majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui fond public de investiții după modelul suedez, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra finanțelor publice.
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