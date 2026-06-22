Germania ia în calcul creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani și înființarea unui fond public de investiții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:42

Guvernul german analizează un pachet amplu de reforme ale sistemului de pensii, care include majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 70 de ani și crearea unui fond public de investiții după modelul suedez, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra finanțelor publice.

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