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Economie· 1 min citire

Scandal uriaș pe creșterea ROBOR, băncile neagă acuzațiile

ROBOR

ROBOR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 14:38
SursăRealitatea PLUS

Este scandal uriaș pe ratele românilor după ce ancheta Consiliului Concurenței arată că băncile au manipulat Roborul! Bancherii resping acuzațiile inspectorilor și susțin că evoluția ROBOR trebuie înțeleasă în contextul presiunilor macroeconomice reale din ultimii ani - inflație, incertitudine și dezechilibre fiscale. Între timp, Consiliul Concurenței se pregătește să vină cu raportul final după amenzile de peste 700 de milioane de euro date celor 10 bănci.

Băncile au respins categoric acuzațiile aduse de Consiliul Concurenței în cazul Robor și spun că nu au manipulat indicele, catalogând concluziile drept un abuz inexplicabil.

Reprezentanții băncilor susțin că indicele ROBOR a crescut din cauza situației economice în care se află țara noastră, a inflației ridicate care a ajuns de curând la aproape 11% și a evoluției dobânzilor în niciun caz din cauza unei înțelegeri între bănci.

De cealaltă parte, Consiliul Concurenței spune că a strâns suficiente dovezi care să demonstreze faptul că băncile s-ar fi coordonat atunci când se stabilea indicele ROBOR și a aplicat amenzi de 700 de milioane de euro pentru cele 10 bănci aflate în acest scandal.

De aici probabil va urma și bătălia în instanță: băncile vor contesta în continuare decizia, iar Consiliul Concurenței va trebui să își susțină concluziile și probele. În tot acest timp lucrează și la raportul final legat de acest caz.

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