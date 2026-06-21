Scandal uriaș pe creșterea ROBOR, băncile neagă acuzațiile

Publicat 21 iun. 2026, 14:38 Sursă Realitatea PLUS

Este scandal uriaș pe ratele românilor după ce ancheta Consiliului Concurenței arată că băncile au manipulat Roborul! Bancherii resping acuzațiile inspectorilor și susțin că evoluția ROBOR trebuie înțeleasă în contextul presiunilor macroeconomice reale din ultimii ani - inflație, incertitudine și dezechilibre fiscale. Între timp, Consiliul Concurenței se pregătește să vină cu raportul final după amenzile de peste 700 de milioane de euro date celor 10 bănci.

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