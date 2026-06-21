Majorare infimă a salariului minim în plin val de scumpiri. Angajatorii, loviți de taxe mai mari

Publicat 21 iun. 2026, 10:34 Sursă Realitatea PLUS

În plină criză economică, salariul minim crește de la 1 iulie cu doar 125 de lei net, o sumă infimă pentru cei aproape 1,8 milioane de români care vor beneficia de această majorare. Asta în timp ce au loc scumpiri constante și un coș minim de consum ce depășește 5.000 de lei pe lună. În plus, șoferii primesc o nouă lovitură: cresc și amenzile rutiere.

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