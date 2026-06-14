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Politica· 1 min citire
Greii din PNL își anunță susținerea pentru Adrian Veștea
PNL
Publicat14 iun. 2026, 12:29
SursăRealitatea PLUS
Mai mulţi lideri PNL îşi anunţă susţinerea pentru Adrian Veştea. Politicienii au anunțat public în mediul online că îl susțin pe premierul desemnat în funcția sa.
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