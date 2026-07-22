Bărbatul acuzat că recruta femei pentru Jeffrey Epstein a fost găsit mort la Paris. Primele informații despre deces

Publicat 22 iul. 2026, 19:55 Sursă Le Parisien

Daniel Siad, unul dintre bărbații al căror nume apare în dosarele desecretizate ale lui Jeffrey Epstein, a fost găsit mort în locuința sa din apropierea Parisului. Francezul, în vârstă de 69 de ani, era acuzat că recruta femei pentru omul de afaceri american, însă a respins constant toate acuzațiile și a susținut că nu știa ce făcea, în realitate, Epstein.

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