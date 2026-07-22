Bărbatul acuzat că recruta femei pentru Jeffrey Epstein a fost găsit mort la Paris. Primele informații despre deces

Daniel Siad, unul dintre bărbații al căror nume apare în dosarele desecretizate ale lui Jeffrey Epstein, a fost găsit mort în locuința sa din apropierea Parisului. Francezul, în vârstă de 69 de ani, era acuzat că recruta femei pentru omul de afaceri american, însă a respins constant toate acuzațiile și a susținut că nu știa ce făcea, în realitate, Epstein.
Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările decesului.
A fost găsit prăbușit în bucătărie
Potrivit publicației Le Parisien, Daniel Siad a fost găsit fără viață luni seară, în locuința sa din Colombes, o suburbie a Parisului.
Primele informații indică faptul că bărbatul ar fi suferit un stop cardiac.
Cel care a descoperit trupul neînsuflețit a fost colega sa de apartament, o femeie în vârstă de 28 de ani, care locuia temporar în imobilul scos la vânzare.
„Eram în camera mea, la telefon cu familia, nu am auzit niciun zgomot. La un moment dat, am ieșit să merg în bucătărie și el zăcea întins acolo”, a declarat tânăra, încă aflată în stare de șoc.
Un vecin a încercat să îl resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
Era anchetat în Franța și apărea în dosarele Epstein
Daniel Siad era vizat de o anchetă a procurorilor francezi specializați în combaterea traficului de persoane, fiind acuzat, printre altele, de viol.
Numele său apare în peste 1.000 de documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, desecretizate la începutul acestui an de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
Anchetatorii îl suspectau că ar fi făcut parte dintre persoanele care l-au ajutat pe Epstein să recruteze femei.
Deși nu fusese încă audiat de procurori, Siad a negat toate acuzațiile și a afirmat că intenționa să își prezinte propria versiune asupra faptelor.
Potrivit informațiilor apărute în anchetă, Daniel Siad călătorea frecvent în mai multe țări, inclusiv în state din Europa de Est, Cuba și Suedia, unde căuta femei interesate de o carieră în modelling.
Anchetatorii susțin că, pe lângă recrutarea de modele, acesta încerca să găsească și femei despre care credea că ar putea fi pe placul lui Jeffrey Epstein.
Într-un e-mail trimis în 2014, citat de The Guardian, Siad își compara activitatea cu pescuitul.
„În această agitație mă simt ca un pescar, uneori prind repede, alteori nu pește”, i-a spus Siad lui Epstein.
Cum răspundea acuzațiilor
Într-un răspuns transmis publicației The Guardian în luna februarie, Daniel Siad a susținut că femeile pe care le prezenta lui Jeffrey Epstein veneau exclusiv la castinguri pentru modelling organizate la Paris.
„Avea un apartament mare unde își organiza toate întâlnirile, inclusiv castingul pentru modelele pe care le recrutam, pentru Victoria's Secret și MC2. Timpul de casting nu dura mai mult de 10 minute. Întotdeauna plecam imediat de acolo cu modelele”, a declarat acesta.
Într-un interviu acordat France TV la începutul acestui an, Siad a afirmat că Epstein l-ar fi înșelat și că nu și-a dat seama cine era în realitate.
„Cu timpul, descoperi că acest individ a comis atrocități. Din fericire, nu l-am prezentat niciodată vreunui minor sau unui adult care a fost abuzat. Nu am nimic de reproșat”, a spus el.
Ce conțineau mesajele schimbate cu Jeffrey Epstein
Documentele desecretizate arată că Daniel Siad îi trimitea în mod constant lui Jeffrey Epstein informații despre femeile pe care le identifica în timpul deplasărilor sale.
Într-un mesaj din 2009, acesta îi scria:
„Slovacia este locul ideal”, menționând că avea 45 de femei pe care să le vadă acolo.
În același schimb de mesaje, Siad îi spunea că urma să petreacă vara „cercetând sate mici” din Slovacia, Republica Cehă, Polonia și Ungaria și îi promitea: „Îți voi face o surpriză grozavă când vei veni la Paris”.
Răspunsurile lui Jeffrey Epstein erau, de regulă, foarte scurte.
„Ce zici de fetele noi?” / „Vreo noutate?” / „Există ceva pentru care merită să vii la Paris?” / „Vreo femeie interesantă?”.
Potrivit documentelor, femeile erau deseori identificate după naționalitate și nu după nume.
Într-un mesaj din iunie 2014, Epstein îl întreba: „Sunt în New York, este vreo suedeza aici?”.
În alte cazuri, reacția lui Epstein la propunerile primite era rezumată la un singur cuvânt: „Vârstă?”.
Într-unul dintre răspunsuri, Siad încerca să sublinieze aspectul tineresc al unei femei, scriind: „26 de ani, dar arată de 18 ani”.