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Extern· 1 min citire

După România, o țară vecină ia decizia de a găzdui aeronave-cisternă americane. Parlamentul a dat undă verde

Parlamentul Bulgariei. Foto: Profimedia

Parlamentul Bulgariei. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 17:53
Actualizat22 iul. 2026, 17:54
SursăAgerpres

Parlamentul a aprobat miercuri prezența în Bulgaria a până la opt avioane de realimentare KC-135 ale Forțelor aeriene americane și a echipajelor lor, până la 250 de militari înarmați și dotați cu muniție, la baza aeriană Bezmer între 24 iulie și 1 octombrie 2026, în sprijinul operațiunilor americane în Orientul Mijlociu. Propunerea a fost înaintată de Consiliul de miniștri.

Parlamentul i-a cerut, de asemenea, prim-ministrului să organizeze desfășurarea personalului și echipamentului.

Decizia a fost aprobată de 136 de deputați: 121 de la Bulgaria progresistă și 15 de la Mișcarea pentru drepturi și libertăți (MRF). Treisprezece parlamentari au votat împotriva propunerii - grupul parlamentar Vazrazhdane și unul de la Bulgaria progresistă - în timp ce doi parlamentari de la Bulgaria progresistă s-au abținut.

Formațiunile GERB-UDF, Bulgaria democrată și Continuăm schimbarea nu au luat parte la vot.

Potrivit raportului Comisiei pentru apărare a Parlamentului, implementarea deciziei nu va necesita aprobarea de cheltuieli suplimentare pentru bugetul Ministerului Apărării pe 2026 în detrimentul altor alocări în cadrul bugetului de stat.

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