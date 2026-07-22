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Extern· 1 min citire
După România, o țară vecină ia decizia de a găzdui aeronave-cisternă americane. Parlamentul a dat undă verde
Parlamentul Bulgariei. Foto: Profimedia
Publicat22 iul. 2026, 17:53
Actualizat22 iul. 2026, 17:54
SursăAgerpres
Parlamentul a aprobat miercuri prezența în Bulgaria a până la opt avioane de realimentare KC-135 ale Forțelor aeriene americane și a echipajelor lor, până la 250 de militari înarmați și dotați cu muniție, la baza aeriană Bezmer între 24 iulie și 1 octombrie 2026, în sprijinul operațiunilor americane în Orientul Mijlociu. Propunerea a fost înaintată de Consiliul de miniștri.
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