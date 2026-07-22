Influenceriță româncă, condamnată după furtul unei brățări de 36.500 de euro dintr-un magazin de lux. Cum au reușit polițiștii să o identifice

O influenceriță româncă a fost condamnată în Franța după ce a furat o brățară de lux în valoare de 36.500 de euro dintr-un magazin Louis Vuitton din Cannes. Cum au descoperit anchetatorii bijuteria.
O româncă, în centrul unui scandal de furt într-un magazin de lux din Cannes
O influenceriță româncă în vârstă de 30 de ani a ajuns în fața justiției franceze după ce a fost acuzată că a sustras o brățară din aur alb, evaluată la 36.500 de euro, dintr-un magazin Louis Vuitton situat pe celebrul Bulevard Croisette din Cannes.
Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi ascuns bijuteria sub telefonul mobil înainte de a părăsi magazinul împreună cu partenerul său.
Camerele de supraveghere au dus la identificarea cuplului
Dispariția brățării a fost observată la scurt timp de angajații magazinului, care au alertat imediat autoritățile, arată nicematin.com.
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au permis identificarea celor doi suspecți. Anchetatorii au stabilit că, după presupusul furt, aceștia au luat masa într-un restaurant cunoscut din Cannes, după care și-au continuat deplasarea prin oraș.
Bijuteria era purtată chiar de influenceriță în momentul reținerii
La două zile după incident, polițiștii locali i-au recunoscut întâmplător în timpul unei acțiuni desfășurate pentru combaterea hoților de buzunare pe strada d'Antibes.
În momentul legitimării, oamenii legii au observat că brățara dispărută era purtată chiar la încheietura mâinii influenceriței. Bijuteria a fost recuperată și restituită magazinului, însă prezenta ușoare urme de deteriorare.
În urma percheziției efectuate în camera de hotel unde era cazat cuplul, polițiștii au descoperit mai multe produse de lux, pentru care cei doi au prezentat documente de achiziție, dar și alte articole cu etichetele de preț intacte, precum și suma de 2.830 de euro în numerar.
Explicația oferită în fața instanței
Cei doi au fost trimiși în judecată pentru furt agravat.
În fața magistraților, influencerița a declarat, prin intermediul unui interpret, că nu își poate explica gestul și a susținut că nu a avut intenția de a fura.
„Nu știu de ce am făcut asta. Nu aveam intenția să fur și nu pot explica acel moment”, le-a spus aceasta judecătorilor.
Procurorul a respins însă această variantă, subliniind faptul că femeia purta brățara chiar în ziua în care a fost identificată de polițiști, considerând că fapta a fost comisă în mod conștient.
Condamnare și interdicție de a reveni în regiune
Instanța a decis condamnarea celor doi la pedepse de 10, respectiv 12 luni de închisoare, care vor fi executate sub forma detenției la domiciliu, cu monitorizare electronică, având în vedere domiciliul stabil al cuplului în Toulouse.
În plus, fiecare dintre cei doi a primit o amendă de 5.000 de euro și interdicția de a intra în departamentul francez Alpes-Maritimes pentru o perioadă de cinci ani.