Șeful unui cartel mexican temut, condamnat la închisoare pe viață

Publicat 22 iul. 2026, 21:07 Sursă Realitatea PLUS

Șeful unuia dintre cele mai temute carteluri din Mexic, Ismael Zambada Garcia, a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA. Instanța a decis, în baza acordului prin care și-a recunoscut vinovăția, confiscarea a 15 miliarde de dolari proveniți din traficul de droguri.

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