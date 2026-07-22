Șeful unui cartel mexican temut, condamnat la închisoare pe viață

Șeful unuia dintre cele mai temute carteluri din Mexic, Ismael Zambada Garcia, a fost condamnat la închisoare pe viață în SUA. Instanța a decis, în baza acordului prin care și-a recunoscut vinovăția, confiscarea a 15 miliarde de dolari proveniți din traficul de droguri.
Șef antidrog: „Sentința e un avertisment pentru fiecare infractor!”
Baronul mexican al drogurilor Ismael "El Mayo" Zambada a fost condamnat la închisoare pe viață în Statele Unite. Acesta a indicat deja că va accepta sentința impusă de justiția americană, însă a solicitat să nu fie trimis într-un penitenciar de maximă securitate și ca problemele sale de sănătate să fie luate în considerare.
`„El Mayo” era detașat cel mai mare traficant de droguri din acest secol. Alături de traficantul de droguri Joaquin „El Chapo” Guzman, va sta în închisoare pe viață.
Acest imperiu criminal (n.r. Cartelul Sinaloa) a împânzit SUA și întreaga lume cu droguri periculoase, a făcut miliarde de dolari ca profit și apoi a spălat banii prin sistemul financiar.`, a zis Jospeh Nocella, procuror federal al SUA.
Cofondatorul cartelului Sinaloa a evitat o posibilă condamnare la moarte după ce, anul trecut, și-a recunoscut vinovăția pentru conducerea unei întreprinderi criminale continue și a admis că a traficat milioane de kilograme de cocaină de-a lungul mai multor decenii. Instanța a dispus și confiscarea a 15 miliarde de dolari obținuți din traficul de droguri.
„E o zi bună pentru forțele legii. Dar vreau să fiu clar, această sentință nu reprezintă sfârșitul, ci doar începutul. E un avertisment către fiecare șef de cartel, fiecare organizație criminală și fiecare terorist străin. Dacă faci trafic de droguri care pot fi fatale, profiți de suferința altora și ne ameninți comunitățile, DEA (n.r. Agenția Antidrog din SUA) va veni după tine.”, a declarat Terry Cole, șef al Agenției Antidrog din SUA.
Celebrul traficant era cunoscut drept Stăpânul cerurilor deoarece folosea o flotă de avioane de mici dimensiuni pentru a transporta droguri. El Mayo și-a creat propria organizație criminală, cartelul Sinaloa, pe care l-a condus ani la rând alături de El Chapo. Cunoscut și sub numele de cartelul Pacificului, organizația criminală și-a extins producția și transporturile de droguri către Statele Unite.