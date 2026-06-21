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Economie· 1 min citire

Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor, în timp ce importurile au crescut puternic

Gaze

Gaze

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 08:59

Producția de gaze naturale utilizabile a României a înregistrat o ușoară scădere în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, producția a fost de 2,508 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, importurile de gaze naturale au crescut semnificativ, cu 46,8% față de primele patru luni din 2025, depășind 1,246 milioane tep. Creșterea importurilor evidențiază necesitatea suplimentării resurselor interne pentru acoperirea cererii de pe piață.

Perspectivele pentru următorii ani sunt însă optimiste. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează o creștere medie anuală a producției de gaze naturale de 1,7% până în 2027. Pentru acest an este prognozată o producție de 7,907 milioane tep, iar în 2027 aceasta ar putea ajunge la 8,176 milioane tep.

Totodată, autoritățile se așteaptă la o reducere treptată a importurilor, pe măsură ce noi capacități de producție vor intra în exploatare. Astfel, importurile sunt estimate la 2,150 milioane tep în 2026 și la 2,022 milioane tep în 2027, ceea ce ar reprezenta o scădere de 6% față de anul precedent.

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