Producția de gaze naturale a României a scăzut ușor, în timp ce importurile au crescut puternic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 08:59

Producția de gaze naturale utilizabile a României a înregistrat o ușoară scădere în primele patru luni ale anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, producția a fost de 2,508 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 1% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

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