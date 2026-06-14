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Lumea Animalelor· 1 min citire

Revoltă uriașă: un bursuc terorizează un cartier întreg

Bursuc

Bursuc

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 10:52
SursăRealitatea PLUS

Un musafir neobișnuit le dă fiori oamenilor din Râmnicu Sărat. Un bursuc și-ar fi făcut adăpost în subsolurile din apropierea pieței centrale și iese noaptea la plimbare pe casa scării. După mai multe întâlniri neașteptate și uși forțate, oamenii au cerut intervenția autorităților, iar acum se caută o soluție pentru capturarea și relocarea animalului sălbatic.

Musafir sălbatic în subsolul blocurilor

De câteva săptămâni, un bursuc a devenit cel mai comentat locatar al unui cartier din Râmnicu Sărat. Animalul sălbatic și-ar fi găsit refugiu în subsolurile unor blocuri și ar ieși noaptea în căutare de hrană.

Locatarii susțin că bursucul a făcut ravagii și se tem că animalul ar putea deveni agresiv dacă se simte amenințat.

Cea mai tensionată întâlnire a avut loc în urmă cu câteva zile, când o adolescentă s-a trezit față în față cu bursucul pe casa scării.

Asociația de proprietari a sesizat Primăria, iar autoritățile locale au anunțat că vor solicita sprijinul Poliției Animalelor pentru capturarea și relocarea bursucului în condiții de siguranță.

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