Revoltă uriașă: un bursuc terorizează un cartier întreg

Publicat 14 iun. 2026, 10:52 Sursă Realitatea PLUS

Un musafir neobișnuit le dă fiori oamenilor din Râmnicu Sărat. Un bursuc și-ar fi făcut adăpost în subsolurile din apropierea pieței centrale și iese noaptea la plimbare pe casa scării. După mai multe întâlniri neașteptate și uși forțate, oamenii au cerut intervenția autorităților, iar acum se caută o soluție pentru capturarea și relocarea animalului sălbatic.

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