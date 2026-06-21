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Sanatate· 1 min citire

Suplimentele alimentare: între beneficii și riscuri ascunse

Suplimente alimentare

Suplimente alimentare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iun. 2026, 09:45
SursăBBC

Tot mai mulți britanici iau zilnic suplimente alimentare, sperând să-și îmbunătățească sănătatea. Potrivit unui sondaj recent realizat de organizația de protecție a consumatorilor Which?, trei sferturi dintre respondenți iau cel puțin un supliment în mod regulat — fie că vorbim despre vitamine, minerale, omega-3, probiotice sau extracte din plante — iar aproape unul din cinci consumă patru sau mai multe astfel de produse zilnic.

Specialiștii avertizează însă că această căutare a "sănătății optime" poate avea un efect invers. Tot mai mulți medici și terapeuți raportează un număr crescut de pacienți cu probleme hepatice, renale și digestive, asociate cu consumul excesiv sau necontrolat de suplimente.

Studii realizate în Statele Unite arată că aproximativ o cincime din cazurile de afectare hepatică ar putea fi legate de combinații de suplimente din plante sau alimentare. Printre substanțele considerate periculoase pentru ficat, atunci când sunt luate în doze mari, se numără vitamina A, glutamina, ashwagandha și extractul de ceai verde.

Deși ficatul se poate reface, expunerea prelungită la aceste produse poate duce la afecțiuni cronice. Organizația britanică British Liver Trust spune că, deși datele oficiale din Marea Britanie sunt încă limitate, tot mai multe cazuri de leziuni hepatice par legate de suplimentarea excesivă. Organizația recomandă oamenilor să se întrebe dacă beneficiile presupuse chiar depășesc riscurile.

Dr. Karan Rajan, chirurg în cadrul sistemului public de sănătate (NHS) și creator de conținut despre sănătate, rezumă astfel problema: suplimentele pot avea un impact real și pozitiv asupra vieții oamenilor, dar fiecare dintre ele ar trebui privit cu scepticism, până nu se dovedește, cu argumente solide, că este cu adevărat necesar.

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