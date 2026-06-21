Suplimentele alimentare: între beneficii și riscuri ascunse

Publicat 21 iun. 2026, 09:45 Sursă BBC

Tot mai mulți britanici iau zilnic suplimente alimentare, sperând să-și îmbunătățească sănătatea. Potrivit unui sondaj recent realizat de organizația de protecție a consumatorilor Which?, trei sferturi dintre respondenți iau cel puțin un supliment în mod regulat — fie că vorbim despre vitamine, minerale, omega-3, probiotice sau extracte din plante — iar aproape unul din cinci consumă patru sau mai multe astfel de produse zilnic.

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